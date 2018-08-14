HİLÂL KAPLAN

Yabancı medya organlarına şöyle bir göz attığınızda bile, ABD'nin Türk Lirası'na çekmeye kalktığı operasyonun dünya ekonomisine ne denli etki ettiğini hatta bazı taşları daha da hızlı biçimde yerine oturttuğunu görmek mümkün.

Örneğin Euronews'ün haber başlığı şöyleydi: "Türk Lirası'ndaki değer kaybı, euroyu da beraberinde sürükledi. Euro, 13 ayın en düşük seviyesini gördü." Haberde Türk Lirası'na karşı hasmane tutumdan ötürü, Fransız, İspanyol ve İtalyan bankalarının da zarar göreceği belirtildi.

Şimdi de Financial Times'ın başlığına bakalım: "Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık, ABD Doları'na bağımlılığını azaltma yoluna gidiyor." Haberde, Rus Maliye Bakanı Anton Siluanov, doların "uluslararası ticarette riskli bir enstrüman haline geldiğini" söyleyerek, "Minimum seviyeye indirmiştik ve ABD ekonomisine, tahvillerine yatırımlarımızı daha da azaltacağız" ifadelerine yer verilmiş. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yayınladığı verilere göre, Rusya'nın Amerikan tahvillerindeki payını sadece iki ay içerisinde 96 milyar dolardan 15 milyar dolara kadar indiği belirtilmiş.

Business Insider da, Rusya'nın bu adımının, ABD'deki faiz oranlarını arttırdığını yazmıştı. Ayrıca ABD için asıl tehdidin Çin'in de ABD tahvillerinden çekilmeye başlaması olacağını yazan haber sitesi, bunun sonuçlarının ABD ekonomisi için çok ağır olabileceği analizini yaptı.

Alman Ekonomi Bakanı Altmaier ise Bild am Sonntag'a verdiği röportajda, ABD'nin Çin ve Türkiye'ye ek gümrük vergisi uygulamasını eleştirerek, "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem tahrip ediyor hem de ortaya yeni belirsizlikler çıkarıyor" diyerek Trump'ın kararlarını eleştirdi.

Pakistan hükümeti "Türk halkı ve hükümetinin yanındayız" diye dayanışmasını ifade ederken, ABD yaptırımlarından en çok zarar gören İran'dan ise "Türkiye'ye desteğe hazırız. ABD bazı şeyleri tehditle değiştirmeye çalışıyor" açıklaması geldi.

Fazla yorumdan kaçınarak sadece haber başlık ve içeriklerini sunmaya çalıştım ki objektif gözle bakıldığında dahi görülebilecek kadar berrak bir değişimin dünya ekonomisinde gerçekleşmekte olduğu daha net anlaşılabilsin.