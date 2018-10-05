HİLÂL KAPLAN

Kasımdaki ara seçimler için Mississippi eyaletinde katıldığı bir seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı, canlı yayında şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ı koruyoruz.

Sizce onlar zengin mi?

Kral Selman'ı severim ama ona dedim ki: Kral, seni koruyoruz.

Biz olmasak orda iki hafta kalamazsın. Ordun için para ödemelisin." Müslüman bir ülke lideriyle bu şekilde konuşan ABD Başkanı, elbette kendi seçmen kitlesi nezdinde Trump'ı kahramanlaştıran öğelerden birisi. Sözlerindeki zillete işaret eden durumun gerçek olmadığını iddia etmek de güç. Ancak esas mesele ABD tarihinde ilk kez bir Başkan'ın bu kadar apaçık biçimde kendi müttefiklerini rezil ediyor olması. Daha da beteri ise, Suudların tüm bu aşağılamaya karşın gıklarını bile çıkaramıyor oluşu.

"Yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü ve saygın konum" anlamına gelen izzetin, imanlı bir 'hal' olduğunu da biliyoruz. Yoksa kuşaklardır dünyanın en zengin doğal kaynaklarının üzerinde otursan bile, hatta Allah Beyt'ini ve Habib'inin kabrini sana bahşetmiş olsa bile, izzetin yoksa dünyanın gözleri önünde, bir anda böyle un ufak edilebilirsin.

Çok acı hakikaten...