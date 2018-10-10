HİLÂL KAPLAN

Bu sene içinde, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sınırları içinde, özellikle yolsuzluk konularında araştırma yapan üç gazeteci öldürüldü.

Eski Rus ajanı olan ve İngiltere'ye sığınan Skripal, kimyasal zehirle, İngiltere'de öldürüldü. Rusya herhangi bir bağı olduğunu reddetti. İngiltere, o tarihlerde ülkeye giriş çıkış yapan ve Skripal'in evi yakınında görüntülenen iki Rus vatandaşının görüntülerini ve kimliklerini yayınladı.

Dahası, Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'ün Başkanı olan Çinli Ming Hongwei, 'yasaları ihlal ettiği' gerekçesiyle Çin tarafından gözaltına alındı. Tutuklu eski başkan, son anlarında eşine iki mesaj göndermişti. İlki, "Aramamı bekle"; ikincisi ise bir bıçak emojisiydi. Eşi, bunu hayati tehlike içinde olduğunu belirtecek bir mesaj olarak gördüğünü söyledi. INTERPOL, Hongwei'nin mecburi istifasını açıkladı. Fransa, Hongwei'nin ailesini koruma altına aldı. Eşi, güvenlik sebebiyle ancak arkası dönük olarak basının karşısına çıkabildi ve uluslararası toplumu duyarlı olmaya çağırdı.

Ve son olarak, artık hepinizin bildiği üzere, en tanınmış Muhammed bin Salman muhalifi olan ve Washington Post'ta köşe yazan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Bir haftadır kendisini gören veya duyan olmadı.

Yine Sabah'ın özel haberinden öğrendiğimize göre de, Kaşıkçı'nın konsoloslukta randevusu olduğu gün erken sabah saatlerinde Riyad'dan iki uçakla gelen 15 kişilik bir Suudi grup, akşamında biri Kahire'ye ve diğeri Dubai'ye olmak üzere iki farklı istikamete ulaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın bölgedeki en yakın iki müttefiki olduğu düşünülürse, resim daha da berraklaşıyor.

Son ikisi aynı hafta içinde gerçekleşen bu olayları alt alta sıralayınca, uluslararası düzen denilen illüzyonun fena halde dağıldığını ve dünyanın artık yeni bir evreye geçme sancıları yaşadığını net biçimde sezebiliyorsunuz. En dokunulmaz sanılanın dokunulabilir olduğunu gözlerimizle göreceğimiz, ittifak sınırlarının her geçen ay yeniden değişebileceği, sabite olduğu sanılan gerçeklerin ise yanıltıcı olduğunu anlayacağımız bir dönem bizi bekliyor.