HİLÂL KAPLAN

Ak Parti ile MHP'nin arasında soğuk rüzgârların estiği geçtiğimiz ay, "Cumhur İttifakı'nı millet kurdu, millet bozar" yazmıştık. Nitekim öyle oldu. Milletin 15 Temmuz günü ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhu zemininde inşa edilen ittifak, yerel seçimlerde de kısmen devam edecek.

MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için aday çıkarmazken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'teki grup toplantısında, "Mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz olacaktır" diyerek Ak Parti'nin yapacağı fedakârlığa ilişkin işaret verdi.

24 Haziran'da ittifak yapan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında dokuz büyükşehir üzerinden bir pazarlık yürütüldüğü ise biliniyor. İyi Parti'nin özellikle Ankara'da CHP'nin aday göstermemesini istemesinin de ittifak senaryolarını zora soktuğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'yı ziyareti sonrası esas nihai görüşmelerin yapılacak olması da ilginç bir not...

***

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Best FM'de, Adem Metan'ın programına konuk oldu.

Programın en büyük sürprizi, Erdoğan'ın ünlü İtalyan aşk şarkısı "Tu sei lei/ O sensin"i söylemesiydi. Bilal Erdoğan'ın sesinden bu şarkıyı dinlemek, aslında Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlattı bana. 17-25 Aralık operasyonundan 15 Temmuz darbesine değin bir sürü mücadeleyi ailesiyle birlikte göğüslemiş olan Erdoğan, zorluklara alışık olsa da neticede o da gündelik bir hayatı, hobileri ve farklı zevkleri olan bir ademoğlu. Üç çocuk babası olan Erdoğan, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış, İtalya'ya ve diline merakıyla Bologna'ya eğitim almaya gitmiş ama yine iftiralarla karşılaşıp geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu şarkı da onun kişisel hikâyesinin görünenden daha fazlası olduğunu anımsatan güzel bir enstantane oldu.