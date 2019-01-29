HİLÂL KAPLAN

HDP Parti Meclisi toplantısında, özellikle Batı illerine dair izleyecekleri strateji tartışılmış. Çıkan sonucun, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve hatta Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerde HDP'nin büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği olduğu söyleniyor. Kandil'den bağımsız hareket etmeyen HDP'nin aldığı bu karar doğruysa, Kandil, açıkça CHP-İyi Parti adaylarına destek verilmesi gerektiğini ilan etmiş oluyor. Böylelikle, HDP de "Millet İttifakı"nın parçası haline geliyor.

Zaten FETÖ'nün yayın organı Ahval'e konuşan firari HDP'li Hatip Dicle de, "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek "vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın" diyerek bu stratejiyi açıkça ortaya koymuştu.

Öte yandan bu hafta sonu CHP'de işler iyice karışmış durumda. Önce Sancaktepe Belediye Başkanlığı için belirlenen isme tepki olarak CHP İlçe Yönetim Kurulu topluca istifa etti. Ardından Bakırköy Belediye Başkanı adayına tepki olarak teşkilat sokağa döküldü ve "Hırsız, rantçı Kerimoğlu'nu istemiyoruz" sloganlarıyla kendi adaylarını protesto etti.

Bu arada, CHP İstanbul İl Başkanı ve terör örgütü sempatizanlarının çok sevdiği söylenen Canan Kaftancıoğlu bazı İstanbul adaylarına tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. Saatler sonra ise teşkilatının isteği üzerine görevine devam edeceğini duyurdu. Kaftancıoğlu'nun Maltepe'de istediği adayın olmaması üzerine istifa edebileceği de söyleniyor.

Şişli adayı olarak düşünülen Fidan Eroğlu ise adaylıktan çekildi. Buna sebep olarak, Eroğlu'nun 2016'da attığı bir tweet'te, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi gösteriliyor. Öne sürülen tweet şöyle: "Beylikdüzü'nde tam anlamıyla bir belediyecilik katliamı yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu diye birini koymuşlar buraya, yatıp kalkıp Karadeniz diyor. Bunu buraya kim koyduysa ağır vizyonsuzmuş. Git kardeşim Karadeniz'den aday ol öyleyse, bize ne senin memleketinden." Eroğlu, bu tweet'in uydurma ve manipülasyon olduğunu söylüyor.

Marmaris'in CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar da tüm CHP'li ilçe yönetim kurulu üyeleriyle beraber partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Saat başı başka bir istifa haberi geldiği için yazıyı gönderdiğim ana dek tablo buydu. Son kertede, CHP'de, teşkilatın hırsızlıkla, rantçılıkla ve yetersizlikle suçladıkları adaylarına, seçmenlerinin oy vermelerini isteyecekleri anlaşılıyor.

Diğer yandan HDP ile de ittifakın netleştiği görülüyor. Bu bağlamda İyi Parti'den de önemli bir istifa haberi geldi. İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal şu sözlerle Kandil ile yapılan ittifaka dikkat çekti: "Bir Türk milliyetçisi olarak PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok Büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İyi Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam mümkün değildir."

Yine Mersin İyi Parti teşkilatından da, aralarında kurucu il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 300 kişi, "Bizleri kullandılar. İyi Parti'ye oy ve destek istedik. Bilmeden yanılttığımız için tüm Mersinli hemşerilerimizden özür dileriz" diyerek topluca istifa ettiler.

İttifaklar büyümek için yapılır. Ancak CHP-HDP-İyi Parti ittifakı o kadar çürümüş temellere dayanıyor ki şimdiden kendi partilerini parçalamaya başladı bile. Kendi partilerini yönetmeyi ve teşkilatlarını ikna etmeyi beceremeyenlerin, seçmeni nasıl ikna edeceği ise muamma...