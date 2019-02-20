HİLÂL KAPLAN

Dünyanın tekrar çok kutuplu düzene geçişinin yansımalarından biri de savunma alanındaki hegemoninin ABD'nin elinden gidiyor. Bunun en belirgin göstergelerinden birisi ise ABD patriotları yerine Rus S-400 hava savunma sistemlerine gösterilen rağbet.

Bazı kaynaklara göre içlerinde Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Fas, Vietnam ve Irak'ın da olduğu toplam 13 ülke, ABD'den gelen yaptırım tehditlerine rağmen S-400 hava savunma sistemlerini almak konusunda Kremlin ile iletişim içindelermiş.

Bizim S-400'leri alma hikâyemiz de malum oldukça sancılı geçiyor. Yanı başında iflas etmiş ve Almanya tarafından by-pass'a alınmış bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan, diğer yanında iki tane çökmenin eşiğine gelmiş Irak ve Suriye, ayrıca ABD yaptırımlarıyla her gün biraz daha köşeye sıkıştırılan İran bulunan Türkiye, son on yılda millî savunma sanayiinde harikalar yarattı. Ancak bu tek başına yeterli değildi. Zira hâlen bir hava savunma sistemimiz yoktu.

Sözde müttefikimiz olan ABD, teknoloji transferi şartına karşı çıkarak uzun süre Patriot satışını engelledi. Almanya ve ABD, ülkemizde bulunan Patriotları itirazımıza rağmen Ağustos 2015'te geri çekti. Türkiye'nin de eli armut toplamıyordu elbet. Geçtiğimiz sene ocak ayında, Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile Roketsan ve Aselsan ortaklığıyla uzun menzilli bir Türk hava savunma sistemi üretilmesi için anlaşmaya varıldı.

Ayrıca Rusya'dan S-400 alımı noktasında geri dönülmez bir yolda olduğumuz defalarca Başkan Erdoğan tarafından dillendirildi. Bu noktada hem bizi savunmasız bırakıp hem de Rusya ile anlaşma yapılmasına karşı çıkan ABD 'mızmızlığını' sürdürüyor. Zira Astana sürecinin de kanıtladığı gibi Türk-Rus ortaklığı beklediklerinden de daha hızlı ve derin ilerliyor.

ABD şimdilik klasik 'havuç-sopa' stratejisini uyguluyor. Önce tehdit ediyor, sonra F-35'lerin üretim ortağı olmamıza rağmen ambargo koyuyor. Ardından da havuç olarak, geçtiğimiz aralık ayında yaptıkları gibi 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermeleri geliyor.

Son gösterdikleri sopa ise, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yıllık Münih Güvenlik Konferası'nda geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, isim vermeden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma hazırlığını ima ederek "ABD olarak NATO müttefiklerimiz rakiplerimizden silah alırken yerimizde oturup seyirci kalmayacağız" dedi.

Ne yapacaksınız? Başımıza bomba yağdırıp, tankları üzerimize mi süreceksiniz? Daha önce denendi ve işe yaramadı da...