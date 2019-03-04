HİLÂL KAPLAN

Henüz duyup çileden çıkmadıysanız, ben vesile olayım. Emekli general Çetin Doğan şöyle buyurmuş: "28 Şubat devam etseydi, 15 Temmuz olmazdı." FETÖ'nün ilk askerî lise sorularını çaldığı yıl ise 1985! Yani FETÖ'nün orduya sızışı, bundan 34 yıl önce başlamış.

Bugün 15 Temmuz'un ana isimleri diye bildiğimiz tüm generaller, Çetin Doğan ve avanesinin "Atatürkçü" sanıp ordudan atmadığı kişilerden oluşuyor.

Yani Erdoğan, bu memleketi FETÖ'cülerin elinden kurtaran liderdir, tersi değil.

28 Şubat'ta dindar insanlara yönelik toplu bir kıyım yaşandı. Ordudan ailesinde başörtülü olan, içki içmeyen, eşi mayoyla denize girmeyen gibi 'kıstaslarla' insanlar atıldı. Başörtülü kadınlar eğitim ve çalışma hayatından kovuldu.

Eşi başörtülü diye insanlar bürokrasiden tasfiye edildi.

Esas tüm bunlar neye yol açtı biliyor musunuz? Dindarları, FETÖ'nün 'takiyye' stratejisinin doğru olduğuna inandırmaya!

Çocuklarını onların okul ve dershanelerine yollamalarına! Yani 28 Şubat, FETÖ'yü bitiren değil, yaygınlaştıran ve toplumsal kabulünü genişleten bir etken olmuştur, tersi değil.

Çevik Bir ve arkadaşları FETÖ'cü okul ve dershaneleri, Feto'nun 'okulları alın' demagojisine rağmen, muhtemelen ABD'nin telkiniyle kapatmaya cesaret edemezken, bunu yapan da Erdoğan olmuştur. 1980'lerden itibaren bürokrasiye girip yükselen FETÖ'cüleri ayıklayıp temizlettiren de Erdoğan olmuştur. Sizin gibilerse o zaman milletin kapısının önündeki çöpte içki şişesi var mı diye bakıp, FETÖ'cülerin koyduğu şişelerle tatmin oldunuz ancak.

Gelelim şu kritik soruya: Çetin Doğan zihniyetinin Feto'dan farkı nedir? Siz, kendi klanınıza ait değil diye insanlara işkence ettirdiniz, hapislerde yatırdınız, bürokrasiden attınız.

FETÖ de kendi müridi değil diye insanlara işkence ettirdi, hapislerde yatırdı, bürokrasiden attı.

Siz irtica diyerek darbe yaptınız; onlar Ergenekon diyerek. Tek fark FETÖ 'darbe yapacaklar' dediğinde, geçmişten gördüklerimiz çerçevesinde onlara inanmak için mebzul miktarda sebep vardı ve o sebepleri siz tek tek kendi ellerinizle -Balyoz konuşmanızı da unutmadık- vermiştiniz!

28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılmanıza rağmen çenenizin hâlen bu kadar düşük olması, başörtüsü yasağından kurduğunuz Batı Çalışma Grubu'na, Sincan'da tankların yürütülmesinden 28 Şubat MGK Kararları'na kadar her cürmünüzü pervasızca savunmanız aslında geçmişten hiçbir ders almadığınızın da kanıtıdır.

Temyiz mahkemenizde bu gerçekler de umarım dikkate alınır!