HİLÂL KAPLAN

Terörist Avustralyalı.

Aslen İskoç.

Hedefi Yeni Zelanda'daki bir camideki Müslümanlar.

Katliam yapmaya giderken dinlediği marş, "Bosna kasabı' Karadziç'i öven Sırp Çetniklerin 'milli marşı'.

Adını üç ay önce "Yeni Haçlılar" koyduğum, uluslararası bağlara sahip, birbirlerini kollayan ve öncelikli hedefleri Müslümanlar olan "beyaz ırkçısı" bir terörist ağla karşı karşıyayız.

Teröristin silahlarına ait şarjörlerde Viyana 1683 ve "Miloş Obiliç" yazıyor.

Obiliç, I. Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı sırtından bıçaklayarak şehit eden Sırp.

1683 ise Osmanlı ordusunun, 2. Viyana Kuşatması sonrası Avrupa kapılarından son kez geri dönüşünü temsil ediyor.

Teröristin "Avrupa'daki Müslümanların lideri" olarak görüp, öldürülmesi çağrısında bulunduğu kişi ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan.

İşte böyledir. Sen istediğin kadar özünü unut, inkâr et, yaltaklan. Nafiledir.

Tarih, sadece geçmiş zaman değildir ve özünü unutanlar, kaybetmeye mahkûmdur.

En küçüğü 3 yaşında olan 49 şehidimizin olduğu gün, Yeni Zelanda Başbakanı bile "Biz, katledilen masumlardanız; onu katledenlerden değil" derken, İslâm dünyasını özeleştiriye davet eden Kılıçdaroğlu'nun sonsuz kaybediş döngüsünü biraz da burada arayınız.

Ezcümle, adi teröristin teki 16 bin kilometre öteden Erdoğan'ı hedef alıyor ama yanı başımızdaki 'beka mücadelesi' denince burun kıvırıyor.

Uyuyanı uyandırmak kolay da uyuyor numarası yapanı uyandırmak imkânsız!