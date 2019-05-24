HİLÂL KAPLAN

Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, dünyanın geçireceği bir sonraki savaşın bölgesel değil, bölgeler arası olacağını söylemiş ve eklemiş: "Sadece CENTCOM veya EUCOM (Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı) veya INDO-PACOM'un (Hint- Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı) faaliyet alanında değil, birden fazla bölgesel muharip komutanlığın faaliyet alanını etkileyecek." Alarm zillerini çaldırmaya yetecek bu sözler, ABD saldırganlığının önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğinin de göstergesi.

CENTCOM görev bölgesine gönderilen Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli Stratofortress B-52 bombardıman uçağı ve USS Arlington amfibi çıkarma gemisi de askerî hareketliliğin artacağına işaret. Ancak McKenzie'nin sözlerinden yola çıkarak gelmekte olanın bölgeler arası bir savaş olduğunu varsayarsak, İran'ın bu savaşta sadece bir durak olacağını da varsaymak gerekir. Zira İran'a yapılan bir müdahaleye Rusya ve Çin'in nasıl tepki vereceğini anlamak için ta Güney Amerika'daki Venezuela için verdikleri tepkiye bakmak bir fikir verebilir.

O zaman da ister istemez, sadece 2018 yılında ABD'ye 323,8 milyar dolar ticaret açığı verdirerek ABD'nin dünya ticaret hegemonisindeki tahtını sallayan Çin'e yönelik ekonomik saldırganlık akla geliyor.

En son ABD Başkanı Trump, Çin'den gelen 200 milyar dolarlık ürünlere ek vergi koydu. Google, Huawei'nin Android lisansını iptal etti. Intel ve Qaicomm, Huawei ile anlaşmalarını sonlandırdı. Kanada, şirketin sahibinin kızı ve Huawei CFO'su Meng Wanzhou'yu tutukladı. Diğer yandan ABD donanması, Çin açıklarındaki tartışmalı sularda askerî tatbikatlarını da sürdürüyor.

Her ne kadar McKenzie, "İran rejimi ile bir savaşın peşinde değiliz ama ortaya çıkacak muhtemel bir duruma karşı koyacak şekilde Orta Doğu'da ve dünya çapında esnek ve teyakkuzda olan bir askeri gücümüz var" dese de ABD'nin askeri agresyonunu artarak sürdüreceğini ve tüm dünyayı da buna hazırladığını söyleyebiliriz.

Pentagon'un geçen sene Amerikan Kongresi'ne sunduğu rapordaki, Çin'in Pasifik Okyanusu'nda muhtemelen "ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik" tatbikatlar yaptığı ifadesini bu resme ekleyin. Ayrıca Rusya ve Çin'in, 297 bin asker ve 1000 savaş uçağıyla, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri tatbikat olan Vostok-2018'I gerçekleştirmesini hatırlayın. Önümüzdeki yıllar soğuk savaştan da daha tehlikeli zamanlara gebe olabilir.