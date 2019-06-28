HİLÂL KAPLAN

Dünyanın dolar bazında en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nden oluşan G-20 Zirvesi'ni takip etmek üzere Japonya'nın Osaka kentindeyiz.

Bu seneki zirvenin taslak bildirgesinde, serbest ticaret ve teknolojik inovasyonun yaygınlaştırılmasının küresel ekonominin iki temel itici gücü olduğuna dikkat çekilmiş. Ancak ABD Başkanı'nın mevcut korumacı politikalarıyla çeliştiği için esas bildirgede yer alacak mı, net değil. Gerçi bildirgeden öte gözler daha çok dünya liderlerinin birebir görüşmelerinden hasıl olacak neticeleri merak ediyor.

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