HİLÂL KAPLAN

Yunanistan'ın 7 Temmuz'da seçilen Başbakanı Miçotakis, Meclis'teki hükümet programı konuşmasında, kendisini arayıp tebrik eden ilk lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum... Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz.

Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir."

Savaş karşıtı olması gereken eski Yunan Başbakanı, 'radikal solcu' Çipras'ın savaşkan üslubundan sonra, 'muhafazakâr' Miçotakis'in bu çıkışı önemliydi.

Dahası, daha önce hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak teklifini reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ise katıldığı panelde şöyle dedi:

"Türkiye ile işbirliği tüm tarafların faydasına olur. Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye'ye işbirliği mesajı gönderiyoruz." Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise başka bir panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda müzakereye açık olduklarını ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de katkı sağlayan tarafta görmek istediklerini şöyle dile getirdi:

"Türkiye'yi bir rakip değil ortak olarak görmek isteriz. Bu açıkça herkesin arzusu." Yunan-Rum tarafında bir söylem değişikliği olduğu kesin. Bunu, Enerji Bakanlığı sırasında Doğu Akdeniz'deki çalışmaların talimatını veren Berat Albayrak'ın vizyonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuna borçluyuz. Öte yandan Doğu Akdeniz'de esas karşı taraf olan İsrail ile nasıl bir seyir izlenecek; onu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Öte yandan Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında; Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürenTürkiye, bölgeye dördüncü bir gemi daha göndereceğini açıkladı.

Hatırlarsanız Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Konsey Toplantısı sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu ve bu minvalde bazı tedbir amaçlı yaptırımların uygulanacağı kararı yer almıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu kararla da bağlantılı olarak dün Avrupa Birliği ile yapılan mülteciler meselesinde geri alım anlaşmasının askıya alındığını ilan etti.

Anlayacağınız Doğu Akdeniz, her gün daha da fazla gündemimizde yer almaya devam edecek.