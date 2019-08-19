HİLÂL KAPLAN

Bugün özelde veya kamuda çalışan birinin, ilk senesinde yıllık izin hakkı olmadığını biliyoruz.

Zira ilk yıl, çalışan ile işveren arasındaki dinamiğin oturduğu ve çalışanın performansıyla kendini kanıtlanmasını gerektiren önemli bir dönem.

Peki siz, işe aldığınız biri, ilk 50 iş gününde toplam iki haftalık izin kullansa ne düşünürdünüz?

Kaldı ki bahsettiğimiz kişi, halkın oylarıyla seçilmiş, dolayısıyla millete karşı sorumluluğu had safhada olan bir isim. Seçim sonrası yorgunluğunu atmak için Bodrum'a gitmesi bir nebze anlaşılabilirdi. Fakat koca bayram tatilinin ardından önce Ankara'ya ve gecesinde Bodrum'a gitmek üzere altı gün izin almak da neyin nesi? "İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok" diyeceksiniz; "Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır" diyeceksiniz. Ve 50 günde 14 gün tatil yapacaksınız.

Bir İstanbullu olarak sormaya hakkımız yok mu?

Yeni seçilen İBB ekibinin bu hadisede hiç kabahati olmadığını varsayalım. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, evlerin ve dükkânların sular altında kaldığı, halkın mahsur kaldığı ve mağdur olduğu bir sel felaketi yaşanıyorken, bununla mücadele birincil sorumlu olan İBB Başkanı'nın İstanbul'da değil de Bodrum'da bir yat gezisinde olması kabul edilir iş midir? Üstelik vekil bıraktığı kişinin bile kendisine ulaşamadığı şartla bir yat gezisi... Bu nasıl olabiliyor? Jammerlı ortamda sinyallerin kesildiği bir durum olmadığı müddetçe Türkiye açıklarındaki her deniz aracıyla iletişim kurulabilir.

Buraya bir ünlem koyarak şu çağrıyı yapmak istiyorum:

Sayın İmamoğlu, İstanbul sizi gezi yazıları yazın diye seçmedi.

Festivalden konsere, kızgın kumlardan serin sulara dalın diye de seçmedi.

Seçilmiş başkan olarak bir nevi İstanbulluların çalışanısınız. Ehli keyf olmayı başardığınızı gördük. "Tatilin size çok yakıştığını" kendi ağzınızdan duyduk. Ama artık işinizin başına geçiniz. Önümüz kış; olası bir kar fırtınasında ne yapacağınızı planlayınız.

İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek ve süt dağıtımı ya da öğrencilere burs vaatlerinizi gerçekleştiriniz.

"Sefer görev emri"ndeki 'sefer' kısmı tamam; artık görev kısmını ihmal etmeyiniz...