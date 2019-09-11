HİLÂL KAPLAN

İBB Başkanı Ekrem Bey'in göreve gelmeden önceki en büyük vaatlerinden biri "kent yoksulluğuyla mücadele" idi. "Vatandaş aç, aç" âdeta seçim sloganlarından biri olmuştu. İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz ise dediğinin tam tersini yaptı. Hatta o kadar ki, Başkan İmamoğlu, İstanbul'da hayatı toplamda nerdeyse %50 pahalılandıran zamları arka arkaya 'yağdırdı'.

Okul servislerine %13, şehir hatları vapurlarına %20 yapılan zam ile birlikte minibüs ücretlerine de %20 zam yapıldı. Böylelikle öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.

Taksi fiyatlarına ise %25 zam yapıldı. Ayrıca taksi açılış ücreti 5 TL olurken, kısa mesafede ödenecek taban fiyat da 13 TL'ye çıkarıldı.

Bununla da yetinilmedi, BELTUR'a ait kafelerde %20 zam kararı alındı. İSPARK ücretlerine yapılan zam tepki üzerine geri çekilse de İSBİSİKLET fiyatı da yüzde 40 arttı.

Buna ek olarak, vatandaşı en çok ilgilendiren başlıklardan biri olan 19 litrelik Hamidiye damacana suyun fiyatı da 9 liradan 11 TL'ye çıkarıldı. Bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltildi.

Seçim öncesindeki vaatlerin tam zıddı yapılırken, ihtiyaç sahibi ailelere bedava ekmek ve süt hizmeti gibi sözler de hâlen tutulmuş değil; üstelik gündemde olduğuna dair bile bir emare yok.

75.000 üniversite öğrencisine aylık burs bağlanması ise hayal oldu. Zira Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın tam da seçim dönemi hatırlattığı gibi CHP'nin İBB'nin verdiği öğrenci burslarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıması sonucu AYM'nin verdiği kararla, belediyelerin öğrenci bursu vermesi engellenmişti. İmamoğlu da sanki bu karardan habersizmiş gibi seçim öncesi burs sözüyle billboardları donatıp, şimdi de AYM kararını öne sürerek 'yapamıyoruz' diyor.

İstanbullular olarak biraz kandırılmış mı hissediyorsunuz? Aman inancınızı kaybetmeyin, buraya bir ünlem koyun bırakın: Her şey çok güzel olacak!

İzmir'in dağlarında çiçekler yandı...

Geçtiğimiz ay PKK, Marmara, Ege ve Akdeniz'de çıkan 27 yangını üstlenmişti. Bunların içinde İzmir'in Karabağlar, Bornova, Urla, Menderes, Foça ve Selçuk ilçelerinde çıkartılan yangınlar da vardı. Ak Parti'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne konu hakkında verdiği PKK'yı kınama önergesi ise CHP oylarıyla reddedildi. Önergeye MHP ve İP'li üyeler de destek vermesine rağmen, CHP, PKK'yı kınama kararı çıkarttırmadı. Yorum sizin...