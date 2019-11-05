HİLÂL KAPLAN

PKK yandaşları, CHP'nin İsviçre'de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamasını basmış. Öcalan posteri asmaya kalkan ve ellerindeki PKK-YPG paçavralarıyla salonu basan PKK'lılar, güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılmış.

Aslında her şey, CHP'nin Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek zorunda kalmasıyla başladı. CHP seçmeni, sınır güvenliğimizi sağlamak için cannı ortaya koyan Mehmetçiğe ve TSK'ya sırtını dönen bir CHP'yi affetmezdi. O yüzden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle "içimiz yana yana" diyerek tezkereye olumlu oy verdiler.

Bunun üzerine HDP, zımnî ortakları CHP ve İyi Parti'ye sert çıktı. Hatta HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan açıkça şunları söyledi:

"İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır."

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan da "Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaktır" diyerek meydan okudu. HDP Sözcüsü Kubilay ise CHP ve İyi Parti'yi DAEŞ barbarlığına destek olmakla suçladı.

Eski HDP lideri Selahattin Demirtaş, seçmenlerini CHP'ye "bağırlarına taş basarak" oy vermeye çağırdığı sözlerini hatırlatırcasına, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır" dedi. Ve 'naz makamında' olduklarını şu sözlerle hatırlattı: "Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."

PKK'lıların bastığı CHP toplantısında bulunan CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un eski paylaşımlarına göz attım. Yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarına sahip çıkmış, yerel seçimlerden sandıkta ittifak için HDP ile görüşeceklerini açıkça dile getirmiş. Hatta "Mehmetçiği Ortadoğu bataklığına sürmeyin" diyerek Suriye'deki mücadeleye örtülü bir eleştiri de getirmiş. Ama kâr etmemiş...

Sözcü'nün olaya dair "CHP, HDP ve PKK ile ittifak yapıyor' diyenler görsün" manşeti ise oldukça gülünçtü. Zira Kandil'deki tüm PKK elebaşlarından Selahattin Demirtaş'a değin CHP-İyi Parti ittifakı adaylarının desteklenmesi çağrısı yapıldı. Bu çerçevede HDP, bazı büyükşehirlerde aday göstermedi. Barış Pınarı'na mecburi desteğiniz yüzünden çıkan bir hadise üzerinden tüm bu yaşananları unutacağımız sanılıyorsa, bir daha düşünün derim.

Demirtaş'ın dediği gibi CHP, HDP'ye 'kendini affettirmek' tekrar yan çizerse, o zaman ne manşet atacaksınız, göreceğiz.