İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, internet üzerinden satış yapan İstanbul Kitap, Türkiye'de satılması yasak olan, eski PKK kurucularından Sakine Cansız'ın kitabını satıyormuş.

Skandal ortaya çıkınca, gelen tepkiler üzerine İmamoğlu ekibi panikle sayfayı kapatmış, satışına son vermişti.

Yine hafta başında, yargılanan HDP eski eş başkanı Demirtaş'ın yazdığı kitabın tiyatro oyununu Demirtaş'ın eşi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri birlikte izleyip kameralara poz vermişti. Elbette HDP Eş Başkanı Buldan'ın ve CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da orada olması siyasi mesaj kaygısının göstergesiydi.

Nitekim Kaftancıoğlu, yine hafta başında PKK'nın gazetesi Yeni Yaşam'a röportaj vermiş, gazete de röportajı manşetten "Yan yana durmalıyız" şeklinde duyurmuştu.

CHP ve İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki zımni ortakları HDP ile araları bir açılıp bir düzeliyor.

"Ne seninle ne de sensiz" diye sevgilileri hatırlatan bu durumu ne kadar içlerine sindirecekler bilmiyorum.

Ancak bu gidişatın 'kavgada söylenmez' denecek zirvelerinden birini hatırlatmak isterim.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, meclis çatışı altında, genel kurulun kürsüsünden açıkça şunları söylemişti:

"İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır."

CHP ve İyi Parti'nin zımni ittifak ortağı olan HDPKK, ara sıra 'hizaya getirmek' için böyle tepkiler veriyor. Mesele geçen seneki Cumhuriyet Bayramı'nda da CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği kutlamayı PKK sempatizanları basmıştı.

İçeriye giren PKK yandaşları, Öcalan pankartını açıp slogan attılar. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da bulunduğu salondan PKK yandaşlarını kovmak yerine, CHP İsviçre Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Konakçı, "Açıklamanızı saygıyla karşıladık sizi dinledik. Siz bizi dost olarak görmeyebilirsiniz, biz sizi dostumuz olarak görüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Gezi kalkışması sırasında Atatürk ile Öcalan posterlerinin yan yana getirilmesiyle başlayan süreç, "Her eve HDP'ye bir oy" ile devam etti. Ve bugün terörü meşrulaştırıp, PKK sempatizanlarına 'dostumuz' diyen bir vasıta gelindi.

Bakalım Erdoğan düşmanlığı yüzünden daha ne hallere düşülecek?