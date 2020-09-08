AK Parti hükümeti, sadece bu sene İstanbul'da yedi hastaneyi hizmete açtı. Sonuncusu, 175 poliklinik, 758 yatak ve 96 yoğun bakım ünitesi de içeren devasa Göztepe Şehir Hastanesi oldu. AK Parti hükümeti, son 6 ay içinde 8 ulaşım projesini de hayata geçirdi. Bunlardan sonuncusu Marmara- Akdeniz-Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Ankara- Niğde arasındaki ulaşım mesafesini yarı yarıya indiren ve ekonomiye 1.6 milyar TL katkı sunacak olan otoyol projesiydi.

AK Parti hükümeti, Giresun'daki sel felaketi üzerine önce üç bakanını olay yerine intikal ettirdi, sonra da 6 gün içerisinde afetten kaynaklanan Dereli ilçesindeki zararın büyük kısmının giderilmesi sağlandı. Merak eden, 6 günlük değişimin fotoğraflarına bakabilir. Yine Elazığ depreminden zarar gören vatandaşlar için yapımına başlanan yaklaşık 20 bin konut projesinde de sona az kaldı.

Bir hafta önce, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı olan roketimizi de bu açılışta gönderdik. Bu açılışla Türk savunma sanayii iki önemli altyapı tesisi kazandı. Bu tesisler, mikro uydu fırlatma projesinden, katı ve sıvı yakıtlı roket motoru projesine, yenilikçi silah sistemlerinden mevcut füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine değin pek çok alanda savunma sanayiimizi güçlendirecek ve ona altyapı sağlayacak. Hâlâ savunmada yaptığımız atılımları anlayamayanlar için, "Savunmanın Devleri" listesine ülkemizin 7 şirketle girdiğini hatırlatmış olalım.

Yine geçtiğimiz hafta devlet desteği ve teşvikiyle kurulan 40 yeni fabrika açıldı ve Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi'nde yılda 40 bin kişiye ücretsiz eğitim verilerek çalışma hayatına kazandırılacakları açıklandı.

İnanmakta güçlük çekeceğiniz hızdaki bir gelişmeyi daha aktarayım: Dünya Bankası verilerine göre sadece 3 yıl önce yeşil enerjide dünya 28'incisiydik. Bakan Albayrak dönemindeki atılımlar ve Bakan Dönmez dönemindeki devamlılık sayesinde bugün dünya 7'ncisi konumuna yükseldik. Geçtiğimiz ay açılan ülkemizin ilk ve tam entegre güneş paneli fabrikasıyla da ilk üçü zorlamaya hazırlanıyoruz. Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuzun açıklanmasından sonraki iki haftadaki bazı gelişmeleri sizler için derledim. Birileri Emine Hanım'ın mutfağında altın musluk bulunduğu yalanı veya diktikleri heykeldeki elyaf oranı ile istedikleri kadar oyalanabilirler. Ancak bunca önemli gelişmeyi gölgeleyecek kadar büyük bir kulp bulmaları neyse ki imkânsız.

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Devlet, vatandaşı kendinden mi koruyor?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanırım sonu açlık grevinde direndiği için ölen DHKP-C'li Ebru Timtik gibi olmasın diye yine DHKP-C hükümlüsü Aytaç Ünsal'ın iyileşene dek serbest bırakılmasına karar vermiş. Çıkışta gazetecilere zafer işareti yapan ve örgüt sloganı olan "Biz kazanacağız"ı tekrar eden Ünsal'ın hâlâ nasıl olup da örgüt üyesi olmadığını ve adil yargılanmadığını iddia edeceğini bilmiyorum. Ama FETÖ'nün, 'takiyye' ve 'ajitasyon-propaganda' konusunda DHKP-C'den öğreneceği çok şey olduğuna eminim!..