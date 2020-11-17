Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Yörük Ali Paşa ile birlikte İYİ Parti ile yollarını ayıran ağır isimlerden birisi de Ümit Özdağ oldu. Özdağ'ın ihraç edildiği gün, İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa etti. Bu isimlerin hepsinin ortak noktası, İYİ Parti'den ülkücülerin tasfiye edildiği ve belli ağlardaki isimlerin yükseltildiği yönündeydi. O ağların ne olduğunu Buğra Kavuncu'nun FETÖ iltisakına işaret eden Özdağ açıklamıştı.

Partinin kurucularından olan milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edilmiş olsa da İYİ Parti'nin CHP ve HDP ile beraber anayasa taslağı hazırladığı bilgisi hafızalardan silinmeyecektir.

Ne var ki CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu iddiayı net biçimde yalanlıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, "Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" bile dedi.

Fakat Kılıçdaroğlu'nu, yine Kılıçdaroğlu yalanladı. 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında, kendisi aynen şunları söylemiş:

"Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığını da Sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde anlaştığı bir metni hazırladı."

Kaboğlu'nun hazırladığı taslak metne bakılınca, HDP imzası açıkça görülüyor. Atatürk'e referans olmayışı veya Kürtçe'nin de anadil olarak kabulü bu imzanın yansımaları...

İYİ Parti'nin eski medya işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Adem Taşkaya da HDP'nin de içinde bulunduğu ve 3,5 ay süren anayasa taslağı çalışmalarına dair elinde ses kaydını da içeren deliller olduğunu ve bunu savcılıkla paylaşacağını açıkladı.

Ümit Özdağ'ın, Meral Akşener ile sadece prensipler açısından bir anlaşmazlığı var mı, yoksa kişisel bir husumeti de söz konusu mu, bilmiyorum. Bildiğim, Akşener'in önce İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşa, sonra da tüm halkımıza bu konuda bir açıklama borçlu olduğudur.

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İmamoğlu'na danışman kıyağı



Danışmanı başkana nasıl kıyak yaparmış, demeyin. Zira İmamoğlu'nun tarzan İngilizcesiyle kabul ettiği ödülü veren kurumun yönetiminde birisi bizzat kendi danışmanı, diğeri CHP danışmanı iki isim var.

Metin bir monologdan ibaret olduğu için İmamoğlu'na "Otoriter rejimde yaşıyorsanız, nasıl önemli büyükşehirleri sadece sandık yoluyla kazandınız? Dahası nasıl özgürce bu kadar sert muhalefet yapıyorsunuz?" diye soran da olamamış sanırım.

Yalnız İmamoğlu'na naçizane tavsiyem ölüm-kalım meselesi olmadıkça İngilizce konuşmaması ve o berbat metni yazan İngilizcesi kıt arkadaşa da yol vermesidir.