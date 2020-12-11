"Ayrı düşmüş dost elinden,

Yıllar var ki çarpar sinen,

Vefalıdır geldi, giden,

Yol ver Türk'ün bayrağına!"



Nuri Paşa, 12 bin kişilik Kafkas İslâm Ordusu ile Bakü'yü işgal eden Bolşevik ve Ermeni güçlerini püskürtmüştü. Sadece 28 yaşındaydı. Şimdi onun yaşına denk yiğitler, Bakü sokaklarında Can Azerbaycan'ın yiğitleriyle birlikte omuz omuza yürüdüler. İki Başkomutan Erdoğan ve Aliyev, onları birlikte selamladı.





Kafkas İslâm Ordusu'nun 102 yıl önce Bakü'ye yürüyüşünü izleyin; göreceğiniz tek fark görüntünün siyah beyaz oluşudur. Kıbrıs'ta Rum çetelerine, PKK ile mücadelede ve Irak'tan Suriye'ye askerî harekâtlarımızda görev almış Bolu 2. Komando Tugayı'nın sancağını dün Bakü sokaklarındaki zafer yürüyüşünde görünce duygulanmamak mümkün müydü? Ruh aynı, birlik aynı, istikamet aynıydı.

Bugün Bakü'de, Millî Meclis'in karşısındaki Şehitler Makâmı'nda, Kafkas İslâm Ordusu şehitleri Azerbaycanlı kardeşleri ile yan yana yatmaktadır. Bu şehitlik, SSCB döneminde maalesef eğlence yeri olarak kullanılmıştı. "Kara Ocak" denilen 20 Ocak 1990 günü, Sovyet askerlerinin bağımsızlık arayışındaki kardeşlerimizi katletmesinin ardından, Kara Ocak şehitleri de atalarının yanına gömülmüştür. Hazar kıyısındaki bu şehitlik, Can Azerbaycan'la kan kardeşliğimizin simgesidir.

Azerbaycan sahaya çıkar çıkmaz, Minsk Grubu'nu (Amerika-Fransa-Rusya) müdahaleye çağıran Meral Akşener, Ali Babacan ve Kemâl Kılıçdaroğlu'na naçizane tavsiyem, bir gün yollarını Bakü'ye düşürmeleri ve o şehitlikteki maneviyâttan nasiplerini almalarıdır.

Artık Başkan Erdoğan sayesinde, bu kardeşliğin başka bir simgesi de 8 Kasım Zafer Günü, yani Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık esaretin sona erdirilmesidir.

Zafer, inananlarındır. Allah ordularımızı dâim muzaffer kılsın.