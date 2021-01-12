Evet, Gezi ayaklanmasının o meşum sloganını hatırlatarak başlamak istiyorum. Çünkü çoğu kez olduğu gibi mevzunun Amerika'da oluyor olması bizi ilgilendirmediği anlamına gelmiyor. Bilakis, sonradan uygulayacakları her tür ayrımcılık için "Biz Amerikan Başkanı'na bunu yaptık, önyargılı değiliz" diyebilmek amacıyla mevzunun Amerika'dan başlatıldığına inanıyorum.

Mesele Trump değil, mesele milyarlarca kullanıcı verisini elinde tutan bir avuç Silikon Vadisi oligarkının, bunları siyasal amaçları için de kullanacaklarını ilk kez açıkça dünyaya ilan etmiş olmalarıdır.

Mesele Trump değil, mesele seçilmişlerin politik mesajları içinden, seçilmemiş milyarderlerin uygun bulduğunun kamuya ulaşması ve uygun bulmadığının sansürlenecek olmasıdır

Mesele Trump değil, mesele bu teknoloji devlerinin karşı çıkılamaz bir tekel sahibi olduğunu nihayet kabul edip, 10 gün sonra onların dünya politikasında güç tekeli sahibi Amerikan Devleti ile tam bir işbirliği imkânına sahip olacak mertebeye ulaşmasıdır. Seçimlerle sadece ABD Başkanı'nın Demokratlar'dan seçilmediğini, Temsilciler Meclisi ve Senato'da da Demokrat hakimiyetine erişildiğini hatırlatayım.

Mesele Trump değil, mesele "hayatı düzene koymak" amaçlı biyosiyaset pratiklerini o "düzen"in nasıl olacağına seçilmemişler eliyle karar verip, pandemi ve demokrasi karşıtlığı gibi iddialarla muarızı gördüğü her yapıyı "ya bizdensin, ya onlardan" ikiliğiyle diz çöktürmeye kalkmasıdır.

O yüzden bilin ki birisi meseleyi Trump'a indirgemeye çalışıyorsa, ya siyasi analiz yaparken gözünün önünü göremeyecek kadar kördür ya da Biden'la selfie kuyruğuna giren alıklardan birisidir.

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WHATSAPP İSYANI



Ücretsiz akıllı telefon uygulamaları için denir: Ücretsiz ise, ürün sensindir. Büyük veri şirketleri için beğenilerimizi, konuşmalarımızı, fotoğraflarımızı depolayıp kullandıkları devasa bir pazarız ve maalesef bize layık görülen muamele de vitrindeki ürünlerden farklı değil. Bu anlayışla WhatsApp, özel sohbetlerinizde paylaştığınız fotoğraflar ve ses kayıtlarınız dahil her tür içeriği istediği gibi kullanmayı kullanıcısına zorlayan bir uygulamaya gitti. Ne var ki aynı uygulamayı Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları için kullanmayacağını da belirtti.

Buna isyan eden milletimiz ise kitlesel olarak WhatsApp'ı silmeye ve yerli muadili BİP'e akın etti. Sadece üç günde BİP'e geçen kullanıcı sayısının 5 milyon olduğu belirtiliyor. Bu önemli bir dönüm noktası ve bilinçlenme anıdır.

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KILIÇDAROĞLU'NUN DERDİ CHP'Yİ UNUTTURMAK



Rakibinin bile "Adam kazandı" diyeceği netlikte sonuçlanmış bir seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın meşruiyetini, koltuğa kaset operasyonuyla oturmuş ve girdiği her seçimi kaybetmiş ama delege oyunlarıyla başta kalmayı başarmış birisi sorgulayamaz.

CHP, bir ayda 14 taciz vakası çıkmış, kızı yakılıp üzerine beton dökülerek öldürülmüş bir babayı katil adına tehdit edecek kadar ahlâk yoksunu bir vekili olan, terör örgütü liderine "bin selam" gönderen İl Başkanları'nın yönettiği bir partidir. İşte bu gerçeği hiçbir hakaret unutturamayacaktır.

ABD Başkanı'nı tebrik için vakit kaybetmeyenlerin, kendi ülkelerinin Başkanı'na yönelik bu düşmanca tavrı ise "Amerikan malı" olduklarının bir kez daha tescillenmesidir.