Kahire yönetimi, geçtiğimiz günlerde onlarca Müslüman Kardeşler tutuklusunu serbest bıraktı. Her ne kadar bunun Türkiye-Mısır arasında iletişim kanallarının açılmasıyla bir ilgisi olmadığı söylense de zamanlamanın manidar olduğu kesindi.

Ayrıca bir zamanlar Hafter güçlerini destekleyen ve hatta Libya'ya sahadan müdahale edeceği tehdidini de savurmuş olan Mısır, nihayet sahadaki gerçekleri kabullendi. Mısır Başbakanı Medbuli, Libya ile ulaştırma, iskân, kamu hizmetleri, karayolu, altyapı, sağlık, iş gücü ve elektrik yatırım alanları dahil olmak üzere 11 işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydetti. Libya'da çalışan Mısırlı işçilerin de dönüşü başladı.

Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşması, Doğu Akdeniz'deki çıkarları için de lehine işleyecek. Zira Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına göre Mısır büyük oranda kaybeden taraftı. Oysa Türkiye-Mısır arasında imzalanacak olası bir deniz yetki alanları anlaşmasına göre, Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan çok daha fazla deniz alanı (yaklaşık 11 bin kilometrekare) kazanacağı öngörülüyor. Bu, Kıbrıs adasının yüzölçümünden daha büyük bir alana tekabül ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sekiz yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir heyetin, Mısır'ın davetiyle görüşmelerde bulunmak üzere mayıs başında Kahire'ye gideceğini açıkladı. Ayrıca Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri ile de bir araya geleceklerini ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunun da masada olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Mısır Dostluk Grubu tekrar kuruldu.

Türkiye, Ocak 2020'de, Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle Hafter çetesini bertaraf etmek üzere Libya'ya asker gönderdiğinde, Başkan Erdoğan hariç kimse sahadaki gerçeklerin bu kadar kısa zamanda dönüşeceğine ihtimal vermiyordu.

Hatta İYİ Parti ve CHP, HDP ile birlikte Libya tezkeresine "Hayır" demişlerdi. Çünkü Hafter, hem Rusya ve Fransa gibi güçlü ülkeler hem de Mısır ve BAE gibi bölgedeki önemli ülkelerce destekleniyordu. Fakat Türkiye, sahadaki dengeleri hem Libya hem de kendisi lehine değiştirmeyi başardı.

Mısır, hem sahada hem de masada varlığını kabul ettiren Türkiye ile barış yolunu bu sebeplerle denemek zorunda kaldı. Sıradaki ise İsrail olacak gibi görünüyor.