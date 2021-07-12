Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle, millî mücadeleye âdeta başkentlik yapmış olan, misaki millî esaslarının karara bağlandığı "emin şehir" Sivas'taydık.

Potansiyeli çok yüksek, Hitiler'den Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyete değin pek çok tarihi miras barındıran, doğal güzellikleri ile göz kamaştırırken, ticari olanaklarıyla da cazibe merkezi olmayı hak eden Sivas, tam bir atılım atağı içinde aslında. Bunun en büyük mimarları ise ilerici vizyonları ve sahadan kopmayan çalışkanlıkları ile tanınan Vali Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Bu dinamik ikili işbirliği içerisinde şehre kısa zamanda çok proje kazandırmışlar.

Bunlar içinde beni en çok etkileyen birkaç projeden bahsetmek istiyorum. Örneğin "Aile Eğitim Merkezi"nde yeni evleneceklere veya evli olanlara uzman kadrosu ile haftanın yedi günü hizmet veriliyor. Restore edilen tarihi bir konakta bulunan merkezde, evleneceklere seminerler ve anlaşmazlık yaşayan çiftlere psikolojik rehberlik sağlanıyor. Böylelikle onlarca hane içinde uzlaşma sağlanmış.

Bir diğeri "Minik Yiğidolar Şehrini Tanıyor, Takımına Sahip Çıkıyor" isimli oldukça orijinal bir etkinlik. Öğretmenlerinin nezaretinde özellikle daha önce hiç merkeze gelmemiş olan evlâtlarımız öncelikle bizzat Vali tarafından makamda ağırlanıyor. Ardından şehrin tarihi mekânları gezdiriliyor ve şehrin ünlü restoranlarından Meva'da yemek yeniyor. En son da Sivasspor maçına takıma destek olmak amacıyla Vali ile birlikte gidiliyor. Sivasspor maçları tribünden hep birlikte izleniyor. Bu proje öyle çok benimsenmiş ki Sivassporlu futbolcular da artık gol attıktan sonra ilk miniklerimizin bulunduğu tribüne selam çakıyorlarmış.

Henüz açıklanmamış bir diğer projeyi de burdan duyuralım. Kurban Bayramı'nda Valilik tarafından hazırlanan kınalı koçlar, ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve öksüz ile yetimlerin hanelerine öncelik verilerek ulaştırılacak. Milletimizin kalbine dokunacak, devletin şefkat elini yakinen hissettirecek bu tür hizmetlerin artmasını diliyorum.

Bir diğer kıymetli proje ise Sivas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Yiğidolar Ecdadın İzinde" isimli etkinlik. Bu kapsamda ildeki tüm lise öğrencileri 180 kişilik kafileler halinde özel uçakla Çanakkale'ye götürülüp gençlerimize yerinde bilinç kazandırılıyor.

Son olarak Sivas'a yolunu düşüreceklere alternatif güzergâh öneriyorum: Gazi Mustafa Kemâl'in "Burda bir ulusu kurtaracak kararlar alındı" dediği Sivas Kongre Binası'nda tarihi iliklerinizde hissedin. Ulu Camii'deki estetik dehaya hayran kalarak dua edin. Pamukkale'den farklı olarak suyu da şifalı olan Altınkale'nin sıcak çermik sularında yüzün. Mevsimi ise Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gidin. Köfteci Kirli Ahmet'te mola verip ardından Çerkezin Kahvesi'ndeki eşsiz aromayı tadın. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifahane'sini mutlaka görün ve asırlar önce kıtanın öte yanında kadınlar "cadı", erkekler "hasta" diye yakılırken, ecdadımızın ruh ve sinir hastalıkları tedavisinde açtığı çığıra tanıklık edin. Aşık Veysel Müzesi ile Sanayi Mektebi Müzesi'ne gitmeyi de ihmal etmeyin.

Yine görüşmek dileğiyle, hep emin kal Sivas...