Mayıs 2018'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretini takip etmek üzere Londra'daydım. Türkiye tezlerine sıcak bakan yazar bir İngiliz tanıdığımla yürüyerek sohbet ediyorduk. Yolda bir kafede, yanındakilerle çay içen ve o zaman hâlen bakan olan Mehmet Şimşek'e rastladık. Yanımdakini tanıdı ama ben de nezaketen tanıştırdım. Sonra çok garip bir şey oldu. Şimşek, "Yakında işsiz kalacağım, sizde bulunsun" diyerek şakayla karışık kartvizitini uzattı. Hâlen bakan sıfatını taşıdığı için bu "şaka"dan utandığımı hatırlıyorum.

Ancak dediği gibi de oldu. İki ay sonra referandumla sistem değişti ve yeni kabinede Şimşek yer almadı. O günden bu yana da kendisinden pek haber alınamadı. Berat Albayrak için yaptıkları gibi ikide bir "Mehmet Şimşek nerede?" diye soran bir "fan kulübü" de olmadığı için Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması teklifini götürdüğü iddiasına şaşırdım doğrusu.

Öte yandan "Gül olmadı, kalfası Babacan olsun. O da olmadı, çırağı Şimşek olsun" kafasını aşamamış CHP aklı sebebiyle seçmenleri için üzülmüyor da değilim. Şimşek'in Kürt olması üzerinden HDP oylarını da alabilmeyi hayal eden bir akıl karşımızdaki. Halbuki kimi aday yapsalar fark etmez; Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a tüm PKK elebaşlarının "AKP-MHP faşizmine karşı" diyerek destek vereceği biri olacak neticede.

Peki, daha geçenlerde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanı adayı olmaları gerektiğini söyleyip kendi olası adaylığına yeşil ışık yakmamış mıydı? Şimşek'le temas sebebi bakanlık veya vekillik teklifi mi? Deva Partisi gibi bir maceraya atılmayan Şimşek'i biraz tanıyorsam, böyle bir teklife de sıcak bakmayacağı kanaatindeyim.

Ancak netice ne olursa olsun; Millet İttifakı'nda kafaların karışık olduğu kesin...

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YUNAN ÂŞIKLARI YASTA

Sosyal medya olmadan içimizde bu kadar "gâvur âşığı" yaşadığını bilmezdik. Bunlar içinde en yaygın akımlardan birisi de kendi ırkına yönelik ırkçılığını Yunan'ı överek gösterenler. "Yunanistan'dan birini koysaydık başa, böyle olmazdı. Yunanlar asla doğaya zarar vermez" diyeni bile gördü bu gözler... Gerçi hiçbiri FETÖ'cülere sığınma verdiği için elebaşı Gülen'in "Yiğit Yunanistan'ın yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına yazılacak" övgüsünü geçemez ama olsun.

Fakat bir de ne görelim. Bizim muhalefetin, yangınla daha iyi mücadele ettiğini savunduğu Yunanistan önce Türkiye'den havadan müdahale yardımı istedi. Ki onlar bize gönderemedi ama biz iki uçak gönderecekmişiz, buna sevindim. Yetmedi, Yunan Başbakan Miçotakis, yanan alanların ne olacağı sorusuna şöyle cevap verdi: "Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız. Yatırım yap, inşa et, orman zaten yanacak." Öyle "dümdük" söyledi ve bizdeki Yunan âşıklarını yasa gark etti. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletirim efendim.