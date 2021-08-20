CHP, Genel Merkezi'ne "Sınır namustur" yazılı pankart asmış. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava, CHP'den de sınır muhafızı olmaz. Neden mi, bakalım:

Mart 2019'da katıldığı bir canlı yayında, CHP lideri Kılıçdaroğlu, "YPG mi bize saldıracak. Hayır efendim" demişti.

Halbuki Şubat 2016'da Merasim Caddesi'nde 29 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının, Mart 2016'da Atatürk Bulvarı'nda 35 sivilin öldürüldüğü terör saldırısının ve sonrasındaki yüzlerce roketli ve havanlı saldırının faillerinin YPG'liler olduğu ve Suriye'deki kamplarda "eğitim" gördükleri biliniyordu.

Hendek terörünün kilit unsuru olan Suriye-Türkiye sınırının altından kazılan hendeklerin baş faili de YPG idi.

O dönem, CHP Milletvekili Muharrem Erkek de Mardin'de yaptığı bir konuşmada, "Biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun, bizim için hiçbir sakıncası yok" demişti.

TSK'nın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sınırımızı temizlemek için giriştiği harekâtlara karşı çıkan, "Afrin merkeze girmeyelim" diyen de CHP lideriydi.

Türkiye, komşuları ve Afganistan gibi komşularının komşuları dağılan ülkelerle çevrili bir coğrafyada ayakta kalma mücadelesi veriyor. Irak ve Suriye'de, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana en geniş askeri harekâtları ve varlığımızı sürdürecek operasyonları gerçekleştiriyoruz.

Sadece 2020 yılında tam 505 bin 375 yabancının ülkeye girişini engellemiş bir güvenlik ağı var. Bu yılki sayı ise şimdilik 253 bin 300 civarında. Dünyada en çok geri göçmen gönderen ülkeyiz. İran sınırımızın 156 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldü, çalışmalar sürüyor. Bunun 109 kilometresi aydınlatıldı. 79 kilometresinde ise sensörlü kameralar işliyor. Doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmında kullanılacak elektronik kuleler ve haberleşme kulelerinin % 90'ı tamamlandı.

Bu tedbirleri Tiktok'ta gördüğünüz yarım dakikalık videolarla yok saymak mümkün değil. Dünya tarihindeki en hareketli göç dönemlerinden birini yaşıyoruz. Toplamda 82.4 milyon mülteci var. Buna uygun daha fazla önlem alınmasını talep etmek başka, sanki sınırlarımız korumasız kalmış gibi hükümetten çok gece-gündüz çalışan güvenlik kuvvetlerimize gölge düşürmek başka şey.

Velhasıl o işler pankart asmakla olmuyor. Sınır namustur ve iyi ki namusumuzu YPG ile paylaşmak arzusunda olanlar ve onların müttefikleri korumuyor!