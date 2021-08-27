Kendi meslektaşımız olmasa eğlenceli insanlar aslında. Birisi varlığını kanıtlayamadığı biri üzerinden "Taliban, Türkiye üniversitelerine geliyor" yayını yapıyor. Öbürü "Türkiye nasıl Taliban'la ilişki kurar" diye kendisini paralıyor. Sanki arka arkaya "Taliban ama işte, Taliban bu" derse anlamlı ve rasyonel bir dış politika argümanı sunmuş oluyor! PKK elebaşı Öcalan ile Fatih Altaylı'yı aynı sofrada buluşturma işlerine girmemiş olsa hassasiyetlerine inanacağız nerdeyse.

Hatta bu dış politika uzmanı(!) arkadaş muhtemelen bilmez ama Taliban yönetimi ele aldığından bu yana genel af ilan edip farklı grupları, hatta Amerikan destekli yönetimdeki siyasi önderleri bile içleyecek kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İç savaş hayallari bu yüzden Bernard Levy'nin yeni ziyaret ettiği Ahmet Mesud'a kalmış durumda.

Afganistan'daki yeni yönetimin eski kronik hataları işlemesi için büyük bir uluslararası baskı ve kıskaca alma harekâtı sürdürülüyor. Mehmetçik vazifesini başarıyla yerine getirip geri dönerken, bizlerin olan biteni soğukkanlılıkla yorumlayıp, yüz yıldır işgal ve yağma yaşamış bir toplumdan İsveç çıkmadığı için kendini harap edenlerle harcayacak vaktimiz yok.

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İETT-GATE

10 Haziran: Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

14 Temmuz: Beyazıt'ta tramvay yolu üzerinde yaşanan İETT otobüsü arızası sebebiyle tramvay seferleri durduruldu.

24 Temmuz: İstanbullular, Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü iterken görüntülendi.

24 Temmuz: Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında klimadan çıkan yangın sebebiyle yolcular tahliye edildi.

31 Temmuz: Bağcılar- Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı önünde raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

15 Ağustos: Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan İETT otobüsü alev aldı.

İBB Sözcüsü, tüm bu hadiseler ve fazlası fotoğraf ve videoyla belgeliyken, hatta bazılarında yolcuların maskeli olduğu açıkça görülürken basında yer alan bu haberlerin doğru olmadığını ve bunların kendi yönetimlerinden önce yaşanıp "troller" tarafından gündeme taşındığını iddia ediyor. Bir nevi huy oldu. Fazilet Durağı'ndan binen yolculara bile "Kötücül senaryo oynayan troller" diyen ve sonrasında özür dilemek zorunda kalan sözcüyü bir yana koyalım.

Toplu ulaşımın güven ve düzen içinde devamını sağlamak, her Büyükşehir Belediyesi'nin en temel ve öncelikli vazifesi olsa gerek. Ancak son dönemde gittikçe artan bu arızalar, bakım sorumlusunu gündeme getirdi. Ve İmamoğlu'nun 2 milyar TL'lik ihaleyi yakın arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'ye verdiği anlaşıldı. Sözcü açıklamadığına göre "troller" bunu da açıklasın...