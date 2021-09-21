Başkan Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) sebebiyle geldiği New York'ta açılışını yaptığı Türkevi'nde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Finlandiya, Hırvatistan, Ukrayna, Slovenya, Polonya cumhurbaşkanlarını kabul edecek.

10 saatlik uçak yolculuğundan sonra direkt Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) toplantısına katılan Erdoğan, bir kez daha diasporadaki Türklerin ve kardeş ülkelerden gelen Müslümanların İslam düşmanlığıyla mücadeledeki öneminin altını çizdi. "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta Erdoğan, bir kez daha diasporayı bulundukları ülkelerde siyasette yer almaya davet etti.

Program konuşmacılarından Kuzey Amerika İslam Cemiyeti Başkan Yardımcısı Siraj Wahhaj, Erdoğan'a yönelik "Dünyanın en kalabalık 16. nüfusuna sahip halkı yönetiyorsunuz. Ancak benim fikrime göre siz dünya Müslümanlarının liderisiniz" dedi.



Bu satırları ise yeni Türkevi'nin açılış programında kaleme alıyorum. Nihayet Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında ve hâlen en güçlü ülke sayılan Amerika Birleşik Devletleri'nde milletimize layık temsile sahip bir "evimiz" var. Ama önce bir hakkı teslim edelim: Bu önemli konumdaki bina 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil döneminde alınmış. Tüm gelen vatandaşlarımız ve dost halkların kendilerini evinde hissettirmesi amacına matuf olarak da "Türkevi" diye adlandırılmış.

Bu bina dört yıl önce yıkıldı ve şu anda dünyadaki en büyük beşinci diplomatik ağa sahip olan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde baştan inşa edildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin New York temsilciliği de bu binada bulunacak.

Salgın sonrası ilk kez bir araya gelinen BMGK'nın ülkemiz için hayra vesile olmasını diliyorum.