Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından 1975 yılında kurulan savunma sanayii şirketimiz. Son on yılda dünya çapında adını duyuran ve global ölçekteki savunma sanayii şirketleri arasına ilk 100'den giren kıymetlimiz.

Bloomberg'de bir haber çıkıyor ve başlığında Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin "olası işbirliği seçenekleri"ni değerlendirmek üzere ASELSAN'ı ziyaret ettiğinden bahsediyor. Haber bu kadar, başlığında ise sadece "işbirliği" kelimesi geçiyor. CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır ve Engin Özkoç ile İYİP'li vekil Aytun Çıray'ın başını çektiği, Halk TV ve benzeri yayın organlarının köpürttüğü bir yalanla "ASELSAN satılıyor" diye ortalığı ayağa kaldırdılar.

Oysaki ASELSAN'ın satılması mümkün değil. % 25'i halka arz edilmiş, gerisi TSKGV'ye ait bir şirket söz konusu. Ancak bunu bilmelerine rağmen yalan söylüyorlar. Şimdiye kadar ne ASELSAN ürünlerine ne de başarılarına yer veren bu kötücül zihniyet, bir yalan vesilesiyle ASELSAN'ın kıymetini keşfediyor!

Borsada işlem gören milli bir şirketimizle alakalı ulusal çapta dezenformasyon yürütülüyor ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi ilgili kurumlardan çıt yok. Spekülasyona ve olası sonuçlarına dair hiçbir önlem alınmayacak mı? Daha önce de "Merkez Bankası başkanı değişecek" diyen İYİP'li vekil Durmuş Yılmaz da özür dileyip işin içinden çıkmıştı. Piyasaya etki eden bu tür manipülasyonlarla mücadele köşe yazarlarının işi değil, olmamalı...

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AK PARTİ'NİN ŞEHİTLERİ, CHP'NİN HEVALLERİ

PKK terörüne en çok kayıp veren parti şüphesiz AK Parti. Son beş yılda PKK'lı teröristlerin kimisini kaçırıp kimisini de evinde çocuklarının gözleri önünde katlettiği AK Partili üye ve yönetici sayısı 39. Tahir Güven de onlardan biriydi.

AK Parti Cizre İlçe Başkanı'nın kardeşiydi. Aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Ve dünkü bütçe görüşmeleri esnasında İçişleri Bakanı Soylu, katili açıkladı. Katil Mehmet Miraç Dinç'ti. Üstelik HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşinin evine saklanmış ve oradan arabayla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Soylu, katil Dinç'in HDP'li vekil Kaçmaz ile birlikte fotoğrafını da paylaştı. İşte bu parti ile yan yana duruyor CHP'liler. "Her evden HDP'ye bir oy" diyerek katil savunucularını Meclis'e soktukları yetmedi, bir de kol kanat geriyorlar. Siyasetin üzerindeki terör gölgesi gittikçe büyüyor.

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ERDOĞAN'I DEĞİL, ABD HAZİNE BAKANI'NI DİNLEYİN

ABD Hazine Bakanı Yellen, Başkan Biden'ın "Yeniden, Daha İyi İnşa Et" programı çerçevesinde defaatle bir noktaya dikkat çekiyor. Yellen'a göre eğer ABD kritik önemdeki ürünleri yerelde üretemezse, tedarik zincirindeki aksaklıkların ulusal güvenliği tehdit edecek noktaya ulaşabileceğini söylüyor.

Pandemi, dünya ekonomisini dönüştürdü. Tedarik zincirleri bozuk, enerji piyasası altüst. Tüm gelişmiş ülkeler bu minvalde yerel üretimi artırmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya yöneldi. Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli de bundan birkaç yıl sonra çıkacak arızaları öngörüp ona göre önlem almayı amaçlıyor. Kısa vadede sıkıntıların aşılması zor görünüyor olsa da bu önlemler alınmazsa uzun vadede aşılması imkânsız hale gelecek.

Erdoğan deyince dikkate almayan ABD'nin uydusu yorumcular, belki "kendi" hazine bakanlarını dinlerler...