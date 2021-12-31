Dünyada devletler giderek sosyal politikalarını daraltırken, AK Parti toplumun en dezavantajlı gruplarına kadar iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun en son örneklerinden biri ise Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tüm paydaşları ile ortak bir mutabakat çerçevesinde kararlaştırdığı asgari ücret artışı oldu. Ayrıca hiçbir kurum ve kuruluş tarafından talep olmamasına rağmen memur maaşlarının da asgari ücret düzeyindeki tüm vergilerden muaf tutulması, devrim niteliğinde bir karar oldu.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ülkedeki bütün çalışanların elde ettikleri gelirlerin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinden istisna tutularak alınmayan tutarın tamamı ücretin içine dâhil edildi. Düzenlemede herhangi bir işçi ve memur ayrımı da yapılmayarak vergide adalet ve çalışma barışı ilkelerine uygun hareket edildi. Yeni düzenlemenin hazineye maliyeti 45.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu durumla birlikte çalışanlara yıllık toplam 9 bin 64 TL vergi avantajı sağlandı.

Yeni asgari ücretin enflasyon rakamının yaklaşık 30 puan üzerinde gerçekleşmesi de bir başka radikal karar olarak tarihte yerini aldı. Bugüne kadar reel olarak gerçekleşmiş en yüksek asgari ücret artışı yaşanmış oldu. Örneğin, 1998 yılında yüksek oranda yapılan asgari ücret zammına rağmen reel artış yalnızca yüzde 8 oranında gerçekleşmişti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana asgari ücret artışı nominal olarak 23 kat artarken, reel olarak da yüzde 236 oranında artmış oldu.

Düzenlemede kamu işçileri de unutulmadı, seyyanen ve oransal olarak yapılan zamlar yüzde 34 gibi tarihi bir miktara ulaştı. Kamuda hizmet zammı uygulaması da ilk kez bu düzenlemeyle yürürlüğe girdi, toplu sözleşme kapsamındaki çalışanların ücretlerine toplu iş zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 3 ilave zam olarak yansıdı.

Düzenlemeyle birlikte öğretim görevlileri, sağlık personeli ve emekliler de çeşitli haklara sahip oldular:

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1325 TL'ye, 2023 yılı için 1400 TL'ye çıkarıldı.

- Kamu personeline 3 kat olarak ödenen tüm fazla çalışma ücretleri 4 katına çıkarıldı.

- Emekli olan sözleşmeli personele, memur emeklileri gibi 2560 TL tazminat verilmesi sağlandı.

Tüm bu iyileştirmelerin akabinde emekliler için de bir maaş zammı çalışması yapılıyor. Toplumun her kesimini kapsayan sosyal politikalar, Başkan Erdoğan'ın kararlılıkla sürdürdüğü 2023 vizyonu için devam ediyor.

Peygamber Efendimiz'in (SAV) buyurduğu gibi, işçinin emeğinin karşılığının alnının teri kurumadan verildiği bereketli bir yıl dileklerimle...