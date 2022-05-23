AK Parti gençliği, 81 ilden gençlik şölenine katılmak için Adana'da buluştu. Stadı dolduran gençlerin enerjisi saatlerce sürdü. Başkan Erdoğan geldiğinde ise ortaya çıkan coşku görülmeye değerdi.

Stadın dışında, 33 derece sıcaklığa rağmen Başkan Erdoğan'ı karşılamak için saatlerce ayakta bekleyen kalabalığı da sayarsak "Yüz bin kişilik devasa bir ahde vefa şöleniydi gerçekeleşen" demek mümkün. Stadda ellerinde parti bayrakları pırıl pırıl gençleri görünce "hey koca dünya, nasıl avucumuzdasın" dizesi düştü aklıma.

Başkan Erdoğan'ın "Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz, çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerimizin kılavuzluğunda erdemli yolları açacak gençliksiniz. Size inanıyorum" hitabındaki güven gerçekten etkileyiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı -yıllardır söylediğim üzere- küresel yerleşik düzenin öncü muhalifi olarak konumlandıran "Kafa tutar dünyaya" şarkısında geçtiği gibi "Dünyaya açılan kapıyım, çok işim var" diyen bir gençlik lazım bize. Çünkü yol uzun, yol çetin. Tıknefeslere, ödleklere, rüzgâr güllerine göre değil!

Bugün Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'den Venezuela'ya, Sudan'dan Bosna'ya, Somali'den Arakan'a, Kudüs'ten Ayasofya'nın ihyâsına, Birleşmiş Milletler düzeninden NATO sistemine yerleşik küresel düzene en esaslı eleştirileri getiren ve bunun sahada takibini yapan öncü lider Erdoğan'dır. "Dünya 5'ten Büyüktür" başlı başına bunun özetidir. "One minute" izzetli girizgâhıdır.

Öğrenci harçlarını kaldırıp burs ve kredi miktarlarını 18 katına çıkaran, yurt kapasitesini 183 binden 756 bine yükselten, seçilme yaşını 18'e indirip 399 gençlik merkezi açan Erdoğan'ın en kıymetli yoldaşlarının gençler olması da AK gençliğin dünyanın en geniş gençlik örgütü olması da bir tesadüf değil. Dolayısıyla çağrısını yaptığınız gibi Gençlik Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın liderliğinde, "izliyoruz sizi" gençler; gösterin kendinizi!



NOT: Adana'dan Konya'ya dönüşte trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve AK Gençlik ailesine başsağlığı dilerim.