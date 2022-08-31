'Adayımız, bugüne kadar beraber yürüdüğümüz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir.'

Başbakan Erdoğan, 24 Nisan 2007'deki grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını bu coşkulu sözlerle duyurmuştu.

Nisan 2007 başında ilk "Cumhuriyet Mitingi", Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlendi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon gibi isimler, "Unutmasınlar, tehlikenin farkındayız" konuşmaları yaptı. "Tehlikenin farkında mısınız?" reklam kampanyaları yapıldı. O reklam filmlerinde ne yoktu ki? Atatürk'ün ölüm tarihi 2007 olarak belirtiliyor, başı açık bir kadına siyah başörtüsü takılıyor, yazılar Arapça harflerle yazılıyor, saatler geri geri dönmeye başlıyordu.

27 Nisan 2007'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda 357 kabul oyu çıkmasına rağmen, Sabih Kanadoğlu icadı 367 absürtlüğü devreye sokuldu. Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tüm bunların olduğu gece, Genelkurmay Başkanlığı, tarihinin utanç vesikalarından olan e-muhtırayı internet sitesine koydu. Anayasa Mahkemesi de CHP'nin itirazını kabul edince ilk tur oylama iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi, rejimin kaybedenler kulübü tarafından bir rejim krizine dönüştürülmüştü. Hükümet resti gördü. Genelkurmay'a "Benim emrimdesin" temalı karşı bildiriyle cevap verdi ve ülkeyi erken seçime götürerek halkı hakem kıldı. AK Parti, oylarını % 34'ten % 47'ye tırmandırdı. Tekrar aday gösterilen Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı oldu.

Aynı Gül, Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisini Çankaya'ya taşıyan kesimleri değil, karşısında duranları yoldaş olarak seçti. Cumhurbaşkanlığı uçağının "demirbaşları" Aslı Aydıntaşbaş veya Ruşen Çakır gibi isimler olurken, Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a kendisini "kardeşim" diyerek devletin zirvesine taşıyan Erdoğan'a hangi operasyon çekildiyse ya "ortada durdu" ya da dolaylı olarak destekledi.

2018'de Erdoğan'ın karşısına "çatı adayı" olarak çıkmaya yeltendi ama kendisinin de açıkladığı gibi çatının tüm bileşenleri onu istemediği için olamadı. Dün yine bir video ile "ulusa seslenmiş" Gül. İzledim ve onun için üzüldüm. CHP-İyi Parti kitlesine, "Ben de sizin gibi laikim, ben de Atatürkçüyüm" mesajı vermeye çalışmış. "Tehlikenin farkında mısınız?" diye kendisini ve başörtülü eşini hedef gösterenlere

"Maskeli balonuzun farkındayım, beni de aranıza alın" demiş.

Şuur, hafıza, vefa... İnsan her şeyi yitirebiliyor da makam hırsı bir kez bünyeye girdi mi son nefese dek çıkmıyor bazen sanırım.

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GÜL'ÜN İMTİYAZLI EMEKLİLİĞİ

Cumhuriyet tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı, emekliliğinde Gül gibi muamele görmemiştir. Bugün 47 polis memurundan müteşekkil bir koruma ordusu ve 30 idari memur personeli olan, mahiyetinde 18 araç, bir motosiklet ve ayrıca İBB'nin tahsis ettiği 4 adet şoförlü aracı olan başka bir eski cumhurbaşkanı biliyor musunuz? Çankaya ve Huber Köşkü'nden alındığı iddia edilen çay takımlarını, tabloları vb. saymıyorum bile.

Hâlen görevde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları kendi imkânlarıyla kirada otururken, eski Cumhurbaşkanı Gül'ün korumaları İBB'nin Pendik'te lojman olarak tahsis ettiği konutlarda oturuyor. Beykoz Kavacık'ta 3 bin 500 metrekarelik malikânede, 10 dönümlük bahçelerinin keyfini süren Gül çiftine emeklilik yaşamlarında mutluluklar diliyoruz!