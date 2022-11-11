Türk dünyasının önde gelen ülkelerinden Özbekistan'ın Semerkand kentindeyiz. "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirvesi" burada gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye saatiyle 13.45'te uçaktan indi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Bu zirvenin başlığı çok etkileyici: "Türk medeniyeti için yeni dönem: Ortak kalkınma ve refaha doğru." Bu başlık çerçevesinde teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek strateji belgesi başta olmak üzere, işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.







Ayrıca Türkmenistan'ın da gözlemci üye statüsünden üye devlet statüsüne geçeceği duyuruldu. Dolayısıyla Türk dünyasını ilgilendiren pek çok güzel gelişmelerin gündeme geleceği bir zirve olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye saatiyle 16.00'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Diğer devlet liderleriyle bu akşam kültürel bir program ve yemekte bir araya gelinecek.

Bugün ise kongre merkezinde aile fotoğrafı çekilmesiyle başlayan "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bire bir görüşme de gerçekleştirecek. Liderlerden Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı kabul edecek, sonrasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşecek. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de baş başa görüşmesi olacak.

"Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi" çok önemli ve Türk dünyasını ilgilendiren güzel gelişmelere gebe.