Tek millet iki devlet: Türkiye ve Azerbaycan için kullanılan bir deyim. 20 Kasım'da "Kardeş Yumruğu" tatbikatı başladığında aklıma ilk bu deyim geldi. Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri kara, deniz, hava ve özel harekât birliklerinin katıldığı ve İran sınırında yapılan tatbikat pek çok açıdan önemliydi. Askeri uzmanlar bu tatbikatı, ekim ayında Azerbaycan sınırında İran'ın yaptığı tatbikata "yanıt" olarak değerlendirdi.

Peki neler yaşandı? Tatbikat hangi anlamda ilklere sahne oldu?

Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve iki ordu komuta kademesi takip etti. Soğuk havaya rağmen Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Pirekeşkül Tatbikat Alanı'ndaydı.

olarak topçu bataryalarının belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi. T-72 ve T-90 tanklarının hedeflerini imha etmesinden sonra ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı ve zırhlı birlik taarruzlarına geçildi. Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekâtı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetleri de uygulandı. Hava kuvvetleri unsurlarının yakın hava desteğindeki komandoların, senaryo kapsamında belirlenen hedefleri tek tek ele geçirmesiyle tatbikat tamamlandı.

Bunlar savaş oyununun askeri ve teknik kısımları. Ancak tatbikatta verilen siyasi mesajlar, en az iki ordunun uyumu ve başarısı kadar önemliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata katılanlara Bakan Akar'ın telefonundan hitap etti ve yazımın başlığında kullandığım "Tek millet iki devlet" deyiminin altını çizip şu ifadeleri kullandı:

"Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır."

Aliyev de Erdoğan'ın "Et ve kemik gibiyiz" sözlerini kanıtlayan güçlü ifadeler kullandı: "Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği."

Aslında bu güç gösterisi, iki ülkenin elde ettiği çok büyük bir zaferin henüz ikinci yılının kutlanmasının ardından geldi. Tatbikatın başlamasından sadece 12 gün önce Azerbaycan, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını görkemli törenlerle kutladı.

İki ülkenin kurduğu sarsılmaz askeri ve siyasi işbirliğinin nasıl meyveler verebildiğinin en büyük kanıtı Karabağ zaferi. Velhasıl, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, Erdoğan- Aliyev liderliğinde hem içeride hem dışarıda altın çağını yaşıyor. Nice altın çağlara...