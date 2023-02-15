Paramparçayız. Ülkemiz cenaze evi, millet olarak yastayız. Yasın evrelerinden biri olan öfkenin en yoğun olduğu şu günlerde adaletin tecelli edeceğini bilmeye ihtiyacımız büyük.

Şimdiye dek yıkılan binalardan sorumlu olan pek çok müteahhit tutuklandı ya da kaçtıkları ülkelerden geri getirildi. Birkaç örnek vermek gerekirse:

"Adıyaman'dan müteahhit Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı. Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi A.G., Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Adana'da 4 binanın yıkılmasından sorumlu olan Hasan Alpargün gözaltına alındığı KKTC'den Adana'ya getirildi."

Deprem bölgesindeki tüm davalar iki ay süreyle ertelendi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, bu büroya bakmakla görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmemesi talimatı verildi.

Ayrıca Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturup sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmalarının sağlanması istendi. Yani yıkılan binaların sorumlularını bulup adaletin önüne çıkarmak sadece birincil değil, tek görevleri haline getirildi.

Sorumlu olduğu tespit edilenler hakkında derhal gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması, kaçma ve delil karartma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz başvurulması da yayınlanan genelgenin içeriğinde yerini aldı.

Son olarak deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaşmak istiyorum.

Mevcut durumda toplam şüpheli sayısı 195, tutuklu sayısı 14, adli kontrole tabi olan sayısı 3, yakalama kararı verilen sayısı 8, gözaltı talimatı verilen sayısı 48, gözaltı sayısı 58, şüphelilik vasfı değerlendirilenlerin sayısı 37, yurtdışında olduğu tespit edilen sayısı ise 5 görünüyor.

Giden geri gelmeyecek ama bir daha böyle felaketleri yaşamamamız için sorumluların dört duvara kapatıldığını görmemiz şart. Merak etmesinler; o dört duvar depreme dayanıklı olacaktır!