Şirin Payzın: "Troller için de hazin durum. Son 2 ay... Sonra uğraş dur. Ben aslında para için yaptım de. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani..."

Yunus Günçe: "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun."

Davutoğlu'nun partisinin kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan: "AK Parti- MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor."

CHP'li şair Ataol Behramoğlu: "Bir gün devlet başkanı 'devlet benim' demişti. Kafası kesildi."

Günlerdir takip ediyorsunuzdur. Halk TV spikerinden bulaşık deterjanı yüzüne, tutunamayan ünsüzünden atanamayan Uğur Dündar'ına dek nefret kusuyorlar. Yargılayacaklarmış, asacaklarmış, keseceklermiş.

Üstelik daha iktidar olmadan geldikleri nokta bu. Ne yaptılar; aday açıkladılar. Onu da üç gün ülkeyi ayağa kaldırıp birbirlerine nefret kusarak, sonra da barıştık pozları keserek yaptılar. Açıkladıkları aday da 13 yıldır girdiği her seçimde Erdoğan'a kaybetmiş olan müzmin bir loser.

Azcık sakin olun, bir nefeslenin demeye kalmadı; Külliye'yi yıktılar, hepimizi yargılayıp astılar, imam-hatipleri kapattılar, tarikatları ve cemaatleri yasakladılar, başörtülüleri aşağıladılar.

Kendilerine kötü bir haberim var: Yirmi yıldır bu milletin asil suskunluğuna aldanıp kudurup sonra da sandık başlarında ağlıyorsunuz. Ama biz hâlâ sessiziz, hâlâ çoğunluğuz.

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YOZDİL, CHP NEYMİŞ TANIDI

Bir kitabı maliyetinin 100 katına satarak Türkiye tarihinin en başarılı pazarlamacısı unvanını hak eden Yozdil, sadece Meral Akşener'in masayı yıktığını söylemenin doğru olmadığını söylediği için yeni kurulan Sözcü TV'den kovuldu. Böylelikle üç günde Genel Yayın Yönetmeni koltuğunu kaybeden isim olarak da Türkiye tarihine geçmiş oldu. Bununla da yetinmediler, Yozdil'i Sözcü gazetesindeki köşesinden de kovdular.

Tek bir cümle, o da Kılıçdaroğlu eleştirisi değil ha, sadece Akşener'i suçlamadı diye Yozdil'i hem gazetesinden hem de çiçeği burnunda televizyonundan etti.

Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "mezarına tükürecekler" diye yazmıştı. Son bir haftada kendi mahallesi adeta yüzüne tükürüp bıraktı. CHP zihniyeti budur, bu kadardır.