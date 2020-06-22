Pandemiye rağmen büyüme şampiyonu

Bir dönem Türkiye’den çıktı, çıkacak haberleri ile gündemde olan MediaMarkt Türkiye, Avrupa’da bulunduğu bölgedeki 13 ülkenin en hızlı büyüyeni oldu. İşçi çıkarmayı düşünmeyen şirket, yatırımlara devam edecek

Pandemi sürecinde 70 gün kapalı kalan perakende markaları normalleşme ile birlikte kayıplarını toparlamaya başladı. 13 Avrupa ülkesinde faaliyette olan MediaMarkt'ın Türkiye operasyonu, bu süreçte grup içinde büyüme şampiyonu olmayı başardı. MediaMarkt Türkiye Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye'nin yakaladığı büyümeyle grupta pozitif ayrıştığını ve satış yöntemleriyle diğer ülkelere örnek olduğunu belirterek, "Türkiye, MediaMarkt ülkeleri arasında 2020 yılında euro büyümede 1. sırada. Ayrıca nisan ayında online satışta 13 ülke arasında yine en fazla büyüyen ülke olduk" dedi.



Perakende, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri. Bu sektörün önemli bir oyuncusu olarak siz nasıl etkilendiniz?

MediaMarkt, 13 ülkede, bin 100 mağazası ile Avrupa'nın en büyük elektronik perakendecisi. Türkiye'nin de en büyük metrekareli teknoloji mağaza zinciri konumunda. Biz de elbette tüm dünyada olduğu gibi süreçten çok büyük ölçüde etkilendik. Bu dönemde Türkiye'de mağazalarımız 70 gün kapalı kaldı. Avrupa'da Hollanda, İsveç ve Macaristan gibi mağazalarını hiç kapatmayan ülkeler olmasına rağmen Türkiye mali yıl bazında ciro büyümesinde grupta birinci oldu. Türkiye, MediaMarkt ülkeleri arasında 2020 yılında euro büyümesinde birinci sırada. Ayrıca nisan ayında online satışta da 13 ülke arasında en fazla büyüyen ülke olduk.







2020'den ne bekliyordunuz, hedeflerinizi yakalayabilecek misiniz?

2020'den beklentimiz çok büyüktü. Çünkü 2019 zor bir yıldı. 2018'deki kur krizinin etkisi ancak 18 ayda toparlanır diyorduk. Tam işte bu 18. aya geldiğimizde pandemi de geldi. Bugün geldiğimiz nokta ülkenin de ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Aslında o duvardan o duvara vurulduk ama hala sağlam bir şekilde ayaktayız. Mağazalar 70 gün kapalı kaldı. Mağazaların 70 gün kapalı kalması telafisi mümkün olmayan bir süre. Ve bu dönem, acayip bir dönem. Tarihe böyle bir notla girecek. Bunun telafisi 1.5-2 seneyi geçer.



1 Haziran'dan bu yana açıksınız, peki işler nasıl gidiyor?

Normalleşmenin ilk ayları, haziran temmuzdaki işlerden umutluyuz. Çünkü ertelenmiş talebin çok büyük kısmı önümüze gelecek. Zaten ilk haftalar da bunu gösteriyor. Hep alıcı müşteri var. Mağaza ziyaret trafiklerimiz geçmişe göre yarıya düştü ama dönüşüm oranımız yükseldi. Gelenler gerçekten alıcı müşteriler. Ancak temmuzdan sonra çok dikkat etmemiz lazım. Bir kere öncelikle sağlıklı olmalıyız. İkinci bir dalgayı kaldıramayız, buna yakalanmamak için elimizden geleni yapmalıyız.



Bundan sonra ne olacak, hedefleriniz neler?

Türkiye'de mağaza açılışlarına, mevcut mağazaları yenilemeye ve tüketici memnuniyetine dönük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Kendimize ekip olarak bir şart koştuk. Dedik ki 'Biz çok çalışacağız çok uğraşacağız ve hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmayacağız. Nereden tasarruf edersek edeceğiz ve hiçbir arkadaşımız bunu hissetmeyecek.





İstanbul'daki bir MediaMarkt mağazasında buluştuğumuz Yenal Gökyıldırım, mağazada ve AVM'lerde alınan sağlık önlemlerine dikkat çekerek, "Bizim bugüne kadar izlediğimiz büyük metrekareli mağazacılık stratejimiz pandemi sürecinde avantaj oldu" dedi.



TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

Yıl sonu için tahmininiz nedir?

Bir tahminde bulunmak çok zor. Temmuz sonrası büyük bir soru işareti. Gelişmeleri gün gün takip edip böyle yaşayacağız. Yılı kayıpsız bitirme şansı mız yok. 70 gün kapalıydık.

Ama online satış devam etti...

Online satış ciromuzun yüzde 6'sını oluşturuyor. Bu dönemde dört katına çıktı. Yani yüzde 20'lere geldi ama yüzde 80 işimiz kayboldu. Pazar yok oldu. Dünyanın bunu kayıpsız geçirme şansı yok. Türkiye bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olarak kaybı en az ülke olabilir. Türkiye'de mağaza açılışlarına, mevcut mağazaları yenilemeye ve tüketici memnuniyetine dönük yatırımlarımızı sürdüreceğiz.