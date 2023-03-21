HÜLYA GÜLER

Yarın Dünya Su Günü ve BM bu yıl, eski bir orman masalının kahramanı olan sinek kuşları ile tüm insanlığı sürdürülebilir bir dünya için elinden gelenin en iyisini yapmaya davet ediyor. Ortalama 5-6 santimetre uzunluğunda ve 1.5-2 gram ağırlığındaki sinek kuşları ormanın en küçük üyelerinden. Ve en önemlisi kesinlikle temel değiller. İşte bu nedenle olsa gerek BM, dünyanın suyunu kurtarmak için sinek kuşlarının insanlığa ilham olmasını umuyor.

Antik çağlardan günümüze kadar gelen bu masala göre, bir gün Peru'nun Keçuva bölgesindeki ormanda büyük bir yangın çıkar. Tüm hayvanlar ormanın dışına kaçıp korkuyla alevleri seyrederken, bir sinek kuşunun ormanın üstünde bir ileri bir geri uçup durduğunu görürler. Ne yapıyorsun diye sorduklarında, 'Su taşıyıp yangını söndürmeye çalışıyorum' deyince de hepsi ona güler. Sinek kuşu ise, "Evet gagamla taşıdığım su çok az ve bu yangını söndüremez ama ben durup izlemek yerine, elimden gelenin en iyisini yapıyorum" der.

Evet, kilit cevap işte bu; elinden gelenin en iyisini yapmak. Benimse bütün bunları yazmamın asıl sebebi BM'nin çabası. Çünkü BM 50 yıldan fazla bir süredir pek çok sorun gibi su krizini de insanlığın gündemine taşımaya çalışıyor. Ve bakın sonuç alabilmek işi nerelere vardırmış; Tembeller İçin Su Kurtarma Rehberi. Dünya Su Günü ile ilgili araştırma yaparken karşıma çıkan bu rehber, bir yanıyla BM'nin insanları harekete geçirmek için ne kadar çaresiz kaldığını düşündürdüğü için içimi sızlatsa da ilgimi çekti. Ne var içinde diye baktım. Hepimizin faydalanması gereken rehberde 4 seviyede 19 farklı öneri yer alıyor. Rehber insanları harekete geçirmeye yönelik son derece akıllıca hazırlanmış. Eğlenceli ve eğitici bir dil kullanılmış. Örneğin birinci seviyede, 'koltuğunuzda yatarken bile dünyayı kurtarabilirsiniz' diye bir başlık var. Su tüketimi ile ilgili bilgi seviyenizi ölçeceğiniz bir test ile başlıyorsunuz. Birinci seviyenin bir diğer adımı da evinizdeki uyuyan teknolojileri yani kullanmadığınız halde prizde takılı olan elektronik cihazlarınızın fişini çekmeyi öneriyor.

İkinci seviyede atılacak bir adıma da örnek verelim. Evde kullanılan suyun yüzde 44'ünün israf edildiği belirtiliyor ve tembellere duş süresini 5 dakika kısaltmaları öneriliyor. Üçüncü seviyeden bir öneriye baktım o da zor değil, yağmur çeken bir bitki yetiştirin diyor.

En zor olacağını düşündüğüm dördüncü seviye önerilere baktım, gerçekten ekstra bir efor gerektirmiyor. Örneğin yemek seçimi yaparken daha az su tüketilerek üretilen yiyeceklerden seçebilirsiniz diyor.

Bu eğlenceli rehberi okuyup bitirdiğinizde gerçekten de yerinizden pek kalkmadan yapabileceğiniz ne çok şey olduğunu görmek rahatlatıcı. Ama BM bu yıl sinek kuşunu boşuna su gününün simgesi olarak seçmedi. Dünyanın 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini yakalayamayacağını artık hepimiz biliyoruz. Özellikle de su konusunda hedefin çok gerisindeyiz. Yeterli suya erişimi olmadığı için milyarlarca insan sağlık ve eğitim hizmetine ulaşamıyor, sayısız işyeri ve fabrika maalesef bugün tam anlamıyla faaliyette değil. Kısaca işleri artık her zamanki gibi yapamayacağımız, 'business as usual' diyemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Devletler su ve hijyen hedefi için şu anda olduklarının 4 katı daha hızlı çaba göstermek zorunda. Ama bu sadece hükümetlerin tek başına yapabilecekleri bir şey değil, su hepimizi etkiliyor o yüzden hepimiz sinek kuşları gibi değişimin parçası olmak zorundayız.