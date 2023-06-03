HÜLYA GÜLER

Seçimin artık geride kaldığı ve ekonominin öncelikli gündem olduğu yepyeni bir dönemin ilk günü bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki yemin törenin ardından Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılda izleyeceği yol haritasını ve icraatta görevli olacak yeni kabineyi açıklıyor. O nedenle kabineye ilişkin tahminleri bir de benim yazmama gerek yok zira bugün öğleden sonra herkesin merakı giderilmiş olacak.

Sadece bir cümle edip, konudan çıkacağım. Önce birçok Avrupa ülkesinde hükümet kurma (ya da kuramama) süreçlerini hatırlayalım, sonra da seçimin üzerinden daha bir hafta bile geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini ve yeni dönemin stratejilerini açıklamasının kıymetini bilelim.







Bugün asıl değineceğim konu ise seçim sürecinin de bence en incelenmesi gereken alanı olan ve teknolojiyle birlikte giderek kritikleşen; itibar yönetimi.

NBUSINESS Dergisi, Türkiye'nin önde gelen dijital iletişim ajanslarından 18.45 İletişim Ajansı'nın 2022 verilerini analiz ederek gerçekleştirdiği Dijital İtibar Araştırması'nı (DİR100) bu ayki kapağına taşıdı. Norveç merkezli uluslararası ajans Meltwater'ın aracılığıyla derlenen 16.5 milyondan fazla verinin analiz edildiği araştırma, kapsamı ve markaların itibarını ölçmek için 18.45 Ajansı'nın geliştirdiği skorlama yöntemi Türkiye'de bir ilk. Araştırmada 01 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye'de dijital mecralarda en fazla yer alan markalar tespit edildi. İkinci adımda bu 16.5 milyondan fazla verinin taranmasıyla elde edilen içerikler pozitif, negatif, nötr ve gündeme gelme sıklığı gibi 9 farklı başlık altında analiz edildi. Ardından dijitalde en fazla en fazla gündeme gelen markaların arasından skoru en yüksek 100 marka belirlendi.

Böylece Türkiye'de ilk kez başta sosyal medya olmak üzere tüm dijital platformlarda kümülatif olarak sektörel dağılımlarıyla birlikte markaların online itibarlarının kıyaslandığı kaynak niteliğinde bir rapor ortaya çıktı. İş dünyasına rehberlik edecek DİR 100 Listesi'ne giren markalar ile 20 sektörün şampiyonlarının dijital serüvenini ve günümüzde kalıcı itibar yönetimine ilişkin stratejileri bulacağınız araştırmanın detaylarını INBUSINESS'ta ilgiyle okuyacağınıza eminim.

Şimdilik buradan sadece sonuçlara ilişkin birkaç ipucu vereyim.

DİR100'e göre Türkiye'de 2022 yılında dijital medyada en çok konuşulan sektör 2 milyon 798 bin 555 toplam sonuç sayısıyla eğlence sektörü (dijital yayın platformları) oldu. Onu 2 milyon 314 bin 342 toplam sonuç sayısıyla telekomünikasyon sektörü izledi.

Otomotiv sektörü ise 2 milyon 103 bin 578 toplam sonuç sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörleri e- ticaret, zincir marketler ve gıda takip etti.

Araştırmada Türkiye'nin yerli otomobili, gözbebeği yeni markası Togg çok yüksek erişim ve skor rakamına ulaşmasına rağmen ürün 2022'de henüz yollarda olmadığı için listede yer almadı.

Seçimle başladık öyle bitirelim. Uluslararası çapta bir çabayla özellikle sosyal medya ve diğer birçok dijital platformda Erdoğan'a yönelik itibar suikastlarının ayyuka çıktığı bir seçim süreci yaşadık. Bütün bu çabaların boşa çıkmasının itibar yönetiminin de esasını oluşturan çok basit bir sebebi var, verdiğiniz sözü tutmak. Pazarlama ve marka stratejilerinin de en temel kuralı bu değil midir; vaadini yerine getirmek. Çünkü o zaman bütün sosyal medya size saldırsa bile tüketiciniz sizden asla vaz geçmez.

Unutmayın itibar her şeydir!

Bakınız 14-28 Mayıs seçimleri.