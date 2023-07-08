HÜLYA GÜLER

Seçimler sosyal medyada yapılmıyor. Kimilerinin gerçek dünya (!) zannettiği bu platformlarla ile ilgili en beğendiğim tespitlerden biridir bu cümle. Ama neyse ki konumuz geride bıraktığımız ve bu tespiti bir kez daha doğrulayan seçimler değil.

Dünyanın en zengin ilk 5 kişisi arasında yer alan 2 teknoloji milyarderinin kafes dövüşü meselesini duymuşsunuzdur. Twitter'ın yanı sıra Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk ile Facebook, Whatsapp ve Instagram dahil birçok markayı bünyesinde bulunduran Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg arasındaki kavgadan söz ediyorum. Kavganın tarafları iki teknoloji titanının, 300 milyar doların üzerinde bir değere ulaşan varlıkları, dünyanın bu kavgayı konuşmasında etkili olan bir neden. Sanki biraz 'zenginin malı' meselesi gibi görünüyor ama durum o kadar basit değil.

Kavganın büyüklüğünün de ilginin yoğunluğunun da farklı sebepleri var. Bugün, Zuckerberg ve Musk arasındakine benzer bir kavga 80'lerde dönemin teknoloji milyarderleri Bill Gates ve Steve Jobs arasında da yaşanmıştı.

Musk ile Zuckerberg'in dünya kamuoyuna yansıyan ilk kavgaları 2016'da SpaceX'in başarısız bir uzay uçuşu denemesinde yanlışlıkla Facebook'un uydularından birine zarar vermesiyle başladı. Daha doğrusu ikili arasındaki kavga böylelikle ilk kez dünya kamuoyuna yansıdı.

Sonrası her iki milyarderin, başta kendi sosyal medya hesapları olmak üzere buldukları her platformda birbirlerine eleştiriler, suçlamalar yöneltmeleri ve meydan okumalarıyla devam etti ve bugüne kadar geldi. Bugünün önemi ise Zuckerberg'in, Intstagram ile entegre Twitter benzeri yeni sosyal medya uygulaması Threads'i önceki gün canlıya alması. Uzun zamandır piyasada konuşulan bu uygulama kullanıma açılmadan kısa süre önce Musk, Zuckerberg'e meydan okudu ve bir kafes dövüşüne davet etti. Zuckerberg de altta kalmadı ve sosyal medya jargonuyla Musk'a, "Lokasyon gönder" diye cevap verdi.

Şimdi Amerika sabah akşam olur mu, olmaz mı belli olmayan bu düelloyu konuşuyor. Ve tabi Threads ile ilgili tüm değerlendirmeler de işte bu kafes dövüşünün etrafında gerçekleşiyor. Bu düelloda kim kimi destekliyor ve böylesi bir dövüşü kim kazanır bundan çok teknoloji dünyası ve ABD için Musk kimdir ve neyi temsil ediyor, Zuckerberg nerede duruyor, buna bakmak lazım.

Mesajlar biraz karışık olsa da Zuckerberg, demokratlara ve ABD Başkanı Joe Biden'a yakın. Hatta Elon Musk, bir yandan 'Facebook'u silin çağrılarına katılırken bir yandan da Zuckerberg'in Biden'ı destekleyen kurumlara yaptığı bağışlarını ifşa ediyor. 2022'de Twitter'ı satın alan Musk'ın ise giderek 'Cumhuriyetçileştiği' ABD'de yazılıp çizilen konular arasında. Ancak buna rağmen Musk yönetiminden önceki dönemde yasaklı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, hala kendi platformunu kullanmaya devam ediyor. Kısacası sadece rekabet değil politik görüş ayrılıkları da bu kavgayı beslerken bize de tüm verilerimizi teslim ettiğimiz bu titanların savaşlarını izlemek düşüyor.

Sonuç; Musk'ı 'dava açacağım'a kadar götüren Threads, Twitter'ın ilk rakibi değil. Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in Bluesky'ı, Trump'ın, Truth Social'ı, merkeziyetsiz bir yapıda tasarlanan sosyal ağ platformu Mastadon, Twitter'a alternatif platformlar.

Altını çizmemiz gereken uygulama ise yerli platformumuz Yaay. Türk Telekom'un geliştirdiği Yaay, Twitter'a alternatif oluşturulan sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapmamız gereken tek şey en azından Threads'i merak ettiğimiz kadar Yaay'ı da merak edip, indirmek.