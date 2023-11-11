HÜLYA GÜLER

Geçen haftasonu, o çok sevdiğimiz, Türkiye turizminin gözbebeği Bodrum'a nasıl davrandığımıza şahit olduğum son derece önemli bir etkinliğe katıldım. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bodrum Güvercinlik koyunda gerçekleştirdiği deniz temizliği çalışmasıydı bu. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin sponsorluğunda gerçekleşen deniz temizliğinin bir kısmına Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile birlikte katıldık. Neden, çok önemli bir etkinlik dediğimi biraz açayım. Aslında Güvercinlik koyundan teknelerle ayrılırken olayın ne kadar ciddi olduğunun farkında değildim. Ta ki denizden çıkan çöpün büyüklüğünü görene kadar. Sadece Güvercinlik koyundan ve sadece iki saat içinde yapılan temizlikte ortaya 20 ton çöp ve atık çıktı. Dile kolay; 20 ton...

İnsan ister istemez, temizlik 2 hafta sürse ya da bütün Bodrum kıyıları temizlense acaba ne kadar çöp çıkacak diye soruyor kendine. İşin içine yat turizminin gözdesi Göcek'i, Marmaris'i katsak kim bilir ne çöp dağları görürüz. İşte bu gerçeği yüzümüze çarpması nedeniyle 2 saatlik deniz temizliğini son derece önemli buldum. Ayrıca Bülent Eczacıbaşı'nın "Temizlemek iyi-güzel ama hiç kirletmemek daha da önemli" demesi, yüzümüze çarpan bir başka acı gerçek. Temizlik çalışmalarından sonra denize binlerce yavru balık bıraktığımız etkinliğin sonunda Bülent Eczacıbaşı'nın sözleri geldi eğitime dayandı: "Temizlemek güzel de eğitenler ve eğitilenler hiç kirletmemeyi öğrenmediği sürece doğa zarar görmeye, denizler kirlenmeye devam edecek."

Eğitim demişken, Bülent Eczacıbaşı ile deniz temizliğine katılmadan önce sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin açılışında beraberdik. Eczacıbaşı, Rektör Prof. Turhan Kaçar'ın davetiyle katıldığı açılış töreninde Doç. Gülce Coşkun Şentürk ile bir söyleşi yaptı. Burada söyledikleri ise hayat boyu öğrenmenin kıymetini vurguluyordu. Özellikle bir tavsiyesi benim için de aydınlatıcı oldu. Eczacıbaşı önce en sık yapılan tavsiyeleri bir solukta saydı; çok çalışmak, düsürtlük, tutkularının peşinden gitmek, meraklı olmak, çok oku mak. Ardından gençlere zayıf noktalarındansa güçlü yönlerini daha da güçlendirmelerini önerdi. Özetle, "Zayıf yönlerinizi geliştirerek ancak standardı yakalayabilirsiniz oysa güçlü yönlerinizi bir ileri seviyeye taşıdığınızda fark yaratabilirsiniz" diyen Eczacıbaşı sözlerini ünlü yatırımcı Warren Buffett'tan bir alıntı ile tamamladı: "İyi bir yöneticiden 3 özellik beklerim. Birincisi enerji, ikincisi zeka ve üçüncüsü de dürüstlük. Eğer bu özelliklerden üçüncüsü yoksa ilk ikisi sizi mahveder."