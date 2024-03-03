HÜLYA GÜLER

BM, bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü yazıya da başlık olan işte böyle net, böyle açık bir mesajla kutluyor. Kadın konusunda özel araştırmalarıyla öne çıkan INBUSINESS Dergisi de mart sayısında tam bu konuyu işledi. Bu yıl 4. kez gerçekleştirdiği İŞ'te Kadın Gücü araştırmasıyla kadın işgücüne en çok yatırım yapan şirketleri belirledi. Türkiye'nin en yüksek kadın çalışan oranına sahip 100'ü aşkın şirketin sıralandığı araştırmada sadece kadın çalışan oranı değil orta ve (yönetim kurulu dahil) üst düzey kadın yönetici oranları da belirlendi. INBUSINESS'ın kadın dostu şirketleri öne çıkardığı araştırmanın bu yılki sonuçlarına bakılırsa, kadınların iş hayatında yükselmeleri için hala almamız gereken çok büyük bir mesafe var. Toplamda 700 binin üzerinde çalışanı bulunan 100 şirkette kadın gücü açısından genel görünüm şöyle:

Araştırmaya katılan şirketlerde kadın çalışan oranı ve kadın yönetici sayılarında geçen yıla göre çok düşük de olsa bir artış söz konusu. Listede yer alan şirketlerdeki kadın çalışan oranı yüzde 45,47 seviyesinde. Bu oran geçen yıl yüzde 45,29'du.

Şirketlerde kadının istihdama katılımı yüzde 50 sınırını zorlasa da kadınların sadece yüzde 12,85'i müdür, müdür yardımcısı ve direktör pozisyonlarına yükselebiliyor. CEO, genel müdür ve üzeri görevlere sahip kadın oranı ise genel çalışan kadın rakamları içinde yüzde 1'in biraz üzerinde.







Araştırmaya katılan 100 şirkette orta kademede 41 bin 718 kadın görev alıyor. 3 bin 77 kadın ise üst düzey olarak görev yapıyor. Yönetim kurullarındaki kadın oranı ise yüzde 28,77.

Araştırmada öne çıkan şirketlerden söz etmek gerekirse; Doğanlar Holding, yönetim kurulundaki koltukları eşit olarak paylaştıran kurumlardan biri. Şirket, sekiz koltuğun dördünü kadınlara vermiş durumda. Anadolu Grubu, Sabancı Holding ve Yıldız Holding de cam tavanları kırmakla kalmayıp, kadınlara hava sahası açan yapılar.

Araştırma kapsamında ekonomik parametrelerin yanı sıra kadınların sosyal açıdan güçlenmesine destek olan şirketler de incelendi. Bu alanda öne çıkan 70 kurumsal sorumluluk projesinin detaylarını INBUSINESS mart sayısında inceleyebilirsiniz.

Son olarak derginin kapağına taşıdığı ezber bozan çok özel bir çalışmadan söz etmek istiyorum: Turizmin Kadın Patronları. Malum, turizm son dönemde ard arda gelen başarılarla hepimizin yüzünü güldürdü. INBUSINESS'ın araştırmasında bu nefes kesen performansta kadın liderlerin rolünü ortaya konuyor. Sektörün öncü yatırımcıları Demet Sabancı Çetindoğan, Oya Narin, Esin Güral Argat, Banu Aksoy, Elif Özdemir, Harika Güral, Emel Elik Bezaroğlu ve Müberra Eresin'in şirketlerinin büyüme hikayeleri anlatılıyor. Ayrıca 8 turizmci liderin, tatil tercihlerinden, kendi kariyer yolculuklarına kadar kişisel öykülerini de ilk kez bir arada bulacağınız bu özel dosyayı kaçırmayın derim.

Bu önemli güne dair başka bir yazıda görüşmek üzere. Şimdiden hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.