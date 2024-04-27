HÜLYA GÜLER

Geçen hafta DEİK bünyesinde faaliyet yürüten Türkiye- ABD İş Konseyi'nin (TAİK) 2024 ajandasını ve planladığı etkinlikleri yazmıştım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır, IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları için ABD'de iken, TAİK Başkanı Murat Özyeğin liderliğinde geçen pazartesi günü düzenlenen yatırım konferansının detaylarından söz etmiştim.

Bugün ise diğer TAİK'ten yani Türkiye Almanya İş Konseyi'nin hazırlandığı faaliyetlerden ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine ilişkin gündemi anlatacağım. Önce sadece 1-2 cümleyle Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndürücü diplomasi trafiğini hatırlatayım.

Gerek Türkiye'deki kabulleri ve gerekse yurtdışı ziyaretlerinde sadece siyasi gündemi değil beraberindeki heyetlerle ekonomik gündemi de ele alan Erdoğan, son iki haftada telefon görüşmeleri dahil onlarca ülke lideri ile bir araya geldi. Bakan seviyesindeki görüşmeleri saymıyorum bile. Sıcak çatışmalarla kaynayan bölgenin geleceğine yön verecek bu kritik temaslar uluslararası kamuoyunun da ilgi odağındaydı. Özellikle Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Ankara'da gerçekleşen görüşmesi oldukça geniş yankı buldu. Bu ilginin sebebi ise Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalcındağı'ın yorumlarında gizli.

Daha önceki TAİK başkanlığı deneyimini de işin içine katarak Türkiye-Almanya İş Konseyi için oldukça yoğun bir çalışma programı başlatan Yalçındağ, Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin önemine dikkat çekerek söze başladı. Ardından Almanya ile hazırlandıkları Türiye-ABD İş Konseyi'nin artık markalaşan yatırım konferanslarını aratmayacak yoğun çalışma programını anlattı.

Mesela Türkiye-Almanya İş Konseyi olarak haziran ayında Frankfurt'ta ve Berlin'de Deutsche Bank iş birliği ile birer yatırım konferansı düzenleyeceklerini söyledi. Almanya'nın ve çevre ülkelerin önemli fon yatırımcılarının ve şirket temsilcilerinin katılacağı Türkiye- Almanya Yatırım Forumu 1 etkinliğinde Bakan Şimşek, uygulanmakta olan ekonomik programın detaylarını anlatacak.

Forumun geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini aktaran Yalçındağ, eylül ayında Alman devi şirketleri bu kez Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir yuvarlak masa etrafında buluşturmaya hazırlanıyor. Bütün bunları Türkiye-Almanya arasındaki 50 milyar doları aşan karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarmak için planladıklarını söyleyen Yalçındağ'a, '100 milyar dolara ulaşmak mümkün mü?' diye sordum.

"Elbette" diyerek başladı anlatmaya: "Türkiye'nin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Ama bundan daha önemlisi Türkiye'nin olduğu kadar Almanya'nın da yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Türkiye Almanya nüfuslarını topladığınızda 170 milyonluk büyük bir pazar ortaya çıkıyor. AB'nin durumu ortada. Türkiye'nin ve Almanya'nın güçlü ve zayıf noktalarını düşündüğünüzde iki ülkenin birbirini nasıl tamamladığını ve gücüne güç kattığını görmek hiç zor değil. Türkiye ve Almanya birlikte çok güzel yeni bir hikaye yazabilir. Tüm görüşmelerimizde bütün bunları verilerle ortaya koyuyoruz. Bu hikaye şu ana kadar aktardıklarımız tarafından çok beğenildi. İki ülke liderinin görüşmesine gösterilen yoğun ilgi işte bundan."