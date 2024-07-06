HÜLYA GÜLER

Türkiye'de aynı işi 4 kuşaktır başarıyla bugünlere getiren ve dahası bulundukları alanlarda uluslararası rekabette öne çıkan kaç şirket vardır? Hatta dünyada milyar dolarların üzerinde değere ulaşmış ve 4 jenerasyon aynı ailede olan şirket sayısı kaçtır? Sorular çok da zor değil, zira bu şirketlerin sayıları gerçekten iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. En azından Türkiye için böyle. Araştırmalar dünyadaki şirketlerin sadece yüzde 3'ünün 4. kuşağa sağlıkla aktarılabildiğini gösteriyor. Ancak bu istatistik içinde yer alan ve bu yıl 120. yılını kutlayan Sanko Holding'i özel kılan farklı bir yönü daha var. Gaziantep'te doğan, kolları Türkiye'yi saran ve ürünleri tüm dünyaya ulaşan bir grup Sanko. Bugün 11 sektörde, 15 bine yakın çalışanı ve 40 milyar TL'nin üzerinde cirosuyla sadece Anadolu değil, gerçek bir Asya kaplanı. Daha çok Çin, Güney Kore, Tayvan gibi ülkeleri tanımlamak için kullanılan Asya Kaplanı benzetmesi, bana göre gücü Türkiye'yi aşan Sanko Holding gibi pek çok kurumumuzu daha iyi anlatıyor. Üstelik Sanko, asırlık hafızası olan bir kaplan. Kurum, bu hafızayı, dijital dönüşümle birlikte yetişen yeni nesle aktararak geleceğini planlıyor.

INBUSINESS Dergisi'nin temmuz sayısında kapağına taşıdığı Sanko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun anlattıklarında aile şirketlerinin büyümesine ve devamlılığına ilişkin klişeleri yıkan sırlar da var. Ama daha önemlisi Cumhuriyet'in 100 yıllık yolcuğuna Anadolu'nun nasıl katkı sağladığını ortaya koyan detaylar.

Konukoğlu asırlık başarı hikayesini özetlediği bu özel röportajda söze, her kuşağın şirketin büyümesinde önemli katkıları olduğunun altını çizerek başlıyor. Büyük dedesi Sani Bey'in 1904'te dokuma tezgahıyla işe başlayarak ilk nüveyi attığını, Yemen Harbi'nde şehit düştükten sonra ise nenesi Hatice Hanım'ın büyük zorluklarla işi yürüttüğünü ve Sanko'nun temelleri olan üretimi, göz nurunu katarak devam ettirdiğini aktarıyor.

Ardından ikinci kuşaktan Zekeriya dedesinin 4 tezgahla işlerin başına geçtiğini ve işi oğluna devrettiğinde 70 çalışanı olduğunu anlatan Konukoğlu, babasının ise kendini sürekli yenileyerek işlere farklı bir bakış açısı kattığını ifade ediyor. 4'üncü kuşak olan 5 kardeş, babalarına verdikleri sözler doğrultusunda işi büyüterek bu topraklardan kazandıklarını yine bu topraklara sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekliyor. Grup için 5 kardeşin önüne koyduğu hedef ise ana işleri olan 4 sektörde dünya lideri olmak. Bu hedefle 5. neslin de yavaş yavaş kritik görevlere gelmeye başlaması, Sanko Holding'in ikinci yüzyılında global rekabette kendini daha fazla hissettireceğinin işaretlerini veriyor. 4 kuşaktır devam eden başarının sırlarından sadece birini Konukoğlu'nun sözlerinden aktarayım, "Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle, benim değil hepimizin başarısı" diyebilmek.

Sanko Holding'de 5 kardeş sırayla yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor ve 65 yaşına gelen başkanlık görevini bir sonraki kardeşine devrediyor. Gençlerin önünü açan bir yönetim anlayışları olduğunu belirten Adil Sani Konukoğlu, 2 yıl sonra görevi Fatih Konukoğlu'na devredecek. Ama öncesinde yapmak istedikleri var. Örneğin şirketi tamamen kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Grubun profesyonel bir CEO tarafından yönetilmesi için çalışmalara başlanmış.

Ne diyelim, kurumsallaşarak alanlarında dünya liderliği hedefleyen tüm Asya kaplanlarımızın yolu açık olsun!