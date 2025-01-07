HÜLYA GÜLER

Ekran kuşağı… Birçok şeyi gerçek hayatta değil de ekranda yani bir filmde bir dizide ya da kısacık bir videoda görmüş ve böylece deneyimlediğini zanneden gençleri kastediyor. Oysa konu savaş olunca hepimiz ekran kuşağıyız. Bombaların patladığı, şehirlerin yok olduğu savaş ortamını ancak filmlerden ve haberlerden biliyoruz. Dolayısıyla savaşta günlük hayat nasıldır gerçekte hiçbir fikrimiz yok. BSH Ev Aletleri Grubu'nun Ukrayna dahil 130 ülkeyi kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın, şirketin 2024 performansını anlatırken, Ukrayna'da da büyüme sağladıklarını söylediğinde, bir an kendi kendime bir soru fırtınası yaşadım. Nasıl yani, Ukrayna'da insanlar alışveriş mi yapıyor? Bu hassas soruyu bakın Sığın nasıl bir ustalıkla yanıtladı: "Olağanüstü, ne olursa olsun hane halkının hayatı devam ediyor. Her şeye rağmen çocuklar büyüyor, okula gidiyor, okuldan gelip oyun oynuyor ve sonra yemek yiyor. Belki son derece güvensiz bir ortamda oynuyorlar, belki elektrikleri az ve sürekli kesiliyor. Ama o çocuklar büyümeye devam ediyor. Biz de hangi koşullarda olurlarsa olsunlar insanlara en iyisini vererek o dünyada kendilerine bir güzellik sunmuş oluyoruz. Yoksa niyetimiz kesinlikle aşırı pazarlama değil, Ukrayna'da doğru işlerin yapılmasını sağlamak ve ihtiyacı karşılamak."

Sığın, aynı ustalığı BSH'nin 2020'den bu yana Türkiye'den yönettiği Gelişen Pazarlar Bölgesi'ni ve potansiyelini anlatırken de ortaya koydu. Altyapı eksiklikleri, yükselen korumacılık, siyasi ve ekonomik istikrarda kopukluklar gibi 'zorluk'ları saymak yerine 'meydan okuma' ifadesiyle bölgesindeki fırsatlara işaret eden Sığın'ın öne çıkan mesajları özetle şöyle:

BSH dünyayı 4 yönetim bölgesine ayırıyor. Avrupa kıtası, Avustralya ve Yeni Zelanda bir bölge. Çin bir bölge ve Kuzey Amerika bir diğer bölge. Orta Doğu, Asya, Afrika ve Ukrayna'yı kapsayan coğrafi olarak en büyük bölge bizim; Gelişen Pazarlar Bölgesi.

Faaliyet alanınız neredeyse dünyanın yarısından fazlasına denk geliyor. 130 ülke, 4,6 milyar insan, dünya nüfusunun yüzde 55'i demek. Nüfus artış hızı ve şehirleşme hızı olarak baktığımızda dünyanın ve orta sınıfların gelişmeye en namzet olduğu ülkeler burada.

İşte bu dev bölgede bizim 9 fabrikamız var. 10 binin üzerinde çalışanın olduğu bu bol fırsatlı bölgedeki gelişmeleri lehimize çevirmeye çalışıyoruz.

Bölgesel ciro paylaşmıyoruz ancak şunu söyleyebilirim uluslararası rekabetle en çok karşılaştığımız bölge burası. En çok çeşitliliğin olduğu bölge de burası. Bizim için hem bir laboratuvar, hem de bir aşılanma bölgesi. Hal böyle olunca gelecekte daha sağlıklı bir şirket olmanın yollarını burada buluyoruz, oldukça meydan okumalı bir bölge.

Global toplantılarda büyüme şampiyonu olmanın keyfini sürüyorum ama tıpkı hayattaki gibi buranın da bir yığın artıları ve eksileri var. Ve Türkiye bu bölgenin kalbi. O yüzden de yatırımlarda her zaman aslan payını Türkiye alıyor.

Bu noktada Sığın'ın, hem zorluk hem de meydan okuma gibi birden çok anlamı olan İngilizce 'challenge' kelimesini Türkçeye çevirirken zorluk yerine özellikle meydan okuma ifadesini tercih ettiğinin altını çizeyim. Meydan okuma ile başlayıp aşılanarak yola devam edilen bir çalışma ortamı, ne güzel değil mi? Buna hangi zorluk dayanabilir ki?