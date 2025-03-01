HÜLYA GÜLER

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken ülkemizde kaç şirket kendisinin de 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı acaba? Üstelik bu soru aklıma, uluslararası bir şirketin tepe yöneticisi ile konuşurken geldi. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem'den söz ediyorum. Türkiye'nin ilk madeni yağ tesisi de olan Shell'in Derince'deki fabrikasını birlikte gezdiğimiz Erdem söze, "Shell Türkiye olarak 100. yılımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte kutlayan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek başladı. Ardından Shell Türkiye'nin 1923'ten günümüze uzanan hikâyesini hızlıca özetledi. 102 yıla sığan bu serüvende elbette paylaşılması, üzerinde durulması gereken çok şey var. Erdem önce Türkiye'de pek çok ilki gerçekleştiren Shell'in asırlık hikâyesini özetledi ardından gelecek vizyonuna işaret etti:

Mobilite anlamında bakıldığında; 47 bin istasyonuyla Shell, dünyanın tek marka altında konumlanmış en büyük perakende şirketi. Madeni yağlarda son 18 yıldır aralıksız küresel pazar lideri.

Ana faaliyetlerimizden akaryakıt sektörünü düşündüğümüzde modern bir akaryakıt istasyonunu gözünüzün önüne getirin; aklınıza gelen birçok detay ilk kez Shell tarafından devreye alındı.

Örneğin ilk kurşunsuz benzin, istasyonların üzerini kapatan kanopiler, ilk elektronik pompa, ilk elektronik taşıt tanıma sistemi, ilk farklılaştırılmış yakıt, ilk sadakat programı kartı, ilk premium market konsepti, hatta ilk market içi tuvalet ve daha birçok ilkte Shell'in imzası var.

Kuruluşundan bu yana ülkemizin büyüme yolculuğuna yakından tanıklık eden Shell Türkiye'de halen doğalgaz ve petrol arama dâhil, mobilite, madeni yağlar, üretim ve pazarlama, ticari yakıtlar, filo çözümleri, kimya ve denizcilik alanlarında faaliyet yürütüyoruz. 1.200 akaryakıt istasyonumuzla 81 ilimizde günde 1 milyonun üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz.

Türkiye, Shell'in Avrupa bölgesinde Almanya ile birlikte en büyük akaryakıt operasyonunu yürüttüğü iki ülkeden biri.

Derince tesisimiz, Akdeniz bölgesindeki tek trafo yağı üreticisi, tek gres üretim tesisi. Aynı zamanda, Avrupa'da tek madeni yağ ve gres ortak üretim tesisi, dünyada ise tek madeni yağ, gres ve akaryakıt ortak tesisiyiz.

Hidrokarbon aramadan rafinaja, doğalgaz ticaretinden LNG tedariğine kadar Türkiye'de enerji sektörü açısından daha pek çok başarıyla örülü asırlık yolculuğumuzu hiç şüphesiz, Türkiye'nin desteğine ve güvenine borçluyuz.

Türkiye'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine katkı sağlamaya devam ederken bir yandan da sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Örneğin Derince'deki fabrikamızda 2050 için belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerimizi 2022'de yakaladık.

Son olarak Shell'in madeni yağlar alanındaki inovatif çalışmalarına değinen Erdem, Derince'deki fabrikanın önümüzdeki süreçte üstlenebileceği kritik role işaret etti. Trafolara sağladığı yüksek performanslı yağ tedariki ile enerji güvenliği kapsamında değerlendirilen madeni yağ sektöründe yeni yatırımlarla büyüyeceklerini dile getirdi. Bu alanın otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon ve dijitalleşme trendlerinden aynı oranda etkilendiğini vurguladı. Erdem'in anlattıklarından en dikkat çekici kısmı ise soğutucu sıvılarla ilgiliydi. Kimi şirketlerin ve hatta hükümetlerin soğutmada büyük sıkıntı yaşadıkları veri merkezleri için şu anda en etkili çözüm soğutma sıvıları. Yakın bir gelecekte büyük bir talep patlaması yaşanacak bu alanda yatırım yapan Shell'in Türkiye'deki Derince tesisleri de elbette bu büyümeden payını alacak.