TEB Türkiye’nin sürdürülebilirlik dönüşümünde öncü rol üstleniyor

Türkiye’nin kalkınmasına destek olmak için 2012’de finansal okur-yazarlık eğitimlerini başlatan TEB, programa iklim okuryazarlığını da ekledi. Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Hatay’da başlattığımız Toprak ve Sanat projesi ile kadın çiftçilere sebze ve meyve atıklarından mürekkep ve boya yapımı öğretiliyor. Çocuklara da finansal ve iklim okur-yazarlığı eğitimleri veriliyor” dedi

Hayata ve geleceğe pozitif etkide bulunmak... Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), 'seyirci kalma' kampanyasının giriş cümlesi. Bu yıl ilk kez 'finansal okur-yazarlık günü' olarak kutlanmaya başlanan 22 Mayıs'ta son derece anlamlı bir projenin saha çalışmalarına tanıklık etmek üzere Hatay'daydım. TEB'in çocuklara yönelik finansal okur-yazarlık eğitimlerine eklediği iklim okur-yazarlığı eğitimine ben de katıldım. Depremden etkilenen çocuklarla birlikte ülkemizin, çevrenin ve dünyanın geleceğini konuşmak, çevre korumayla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve bir yandan da resim yapmak hepimize iyi geldi.

TEB'in 2012 yılında başlattığı ve bugüne kadar 21 milyondan fazla insana ulaşan finansal okuryazarlık çalışmalarına ve kurumların ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarına ilişkin detaylara geleceğim. Ama önce TEB'in iş birliği yaptığı sosyal girişim MILKist'in Toprak ve Sanat projesinden kısaca bahsedeyim. Hatay'da gerçekleştirilen projenin amacı kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımını ve katkısını artırmak. Bir yandan da finansal okur-yazarlık ve iklim okur-yazarlığı eğitimleri ile çocukları gelece daha donanımlı hazırlamak. Proje kapsamında döngüsel ekonominin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere sebze ve meyve atıklarından mürekkep ve boya yapımı öğretiliyor. Atıklardan elde edilen doğal mürekkep ve boyalar oluşturulan satış modeli ile kadın çiftçiler için ek gelir kaynağı olurken, depremden etkilenen çocuklar 'Toprak ve Sanat' atölyesinde bu boyalarla resim yapıyor.

TOPRAK VE SANATLA İKLİM OKURYAZARLIĞI

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ve MILKist'in kurucusu Birnur Temel Birtane ile birlikte detaylarını paylaştığı projenin en önemli ayaklarından birinin Finansal Okuryazarlık ve İklim Okuryazarlığı eğitimleri olduğunu söyledi. Mendi, TEB'in içeriğini UNICEF ile birlikte hazırladığı eğitim ile Hataylı gençlere ve çocuklara tasarruf, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve buna karşı neler yapılması gerektiği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Seyirci Kalma kampanyası kapsamında destekledikleri MILKist'in Toprak ve Sanat Projesi'ne önem verdiklerini söyledi. Sürdürülebilirlik dönüşümünde öncü bir rol üstlendiklerini kaydeden Mendi şunları anlattı: "Hatay'da yaklaşık iki ay boyunca devam eden bu proje, kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımını güçlendiriyor. Proje, atıkların bir gelir modeli yaratacak şekilde değerlendirilmesini sağlayarak sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi destekliyor. Biz de iklim okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık eğitimlerimizi Hataylı gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturuyoruz."

DEPREM SONRASI KESİNTİSİZ DESTEK

Kurumların ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarını anlatan sözlerine 'iyi banka' vurgusu ile devam eden Mendi, ilk günden bu yana 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgenin yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarına destek verdiklerini hatırlattı.



FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ 21 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

TEB'in finansal okuryazarlığa uzun yıllardır odaklandığını ve bu kapsamda toplum genelinde farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Hayri Telekoğlu şu bilgileri paylaştı:

Ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine destek olmak amacıyla 2012'de TEB Aile Akademisi'ni hayata geçirdik.

Farklı segmentlere yönelik hazırladığımız finansal okuryazarlık eğitimleriyle, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak, vatandaşlarımızın finansal sağlığını daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar müşterimiz olsun ya da olmasın, herkese açık, ücretsiz eğitimlerimizle 21 milyondan fazla kişiye ulaştık.



"İKLİM OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ BÜYÜK"

Ekonominin sürdürülebilir hale gelmesinin ve kaynakların verimli tüketiminin iklim değişikliğinin etkilerinin doğru yönetilmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Gökhan Mendi, şöyle konuştu: "İşte bu noktada, finansal okuryazarlık ile çevresel konuları odağına alan iklim okuryazarlığının kesiştiğini görüyoruz. İklim okuryazarlığının da amacı, ekonomisi sağlam ailelere, kurumlara ve ülkemize katkıda bulunmak. Dolayısıyla, 'İklim okuryazarlığı' eğitimlerimiz bu anlamda önemli bir rol üstleniyor."



2015'TE KADIN BANKACILIĞI'NI BAŞLATTI

2015'te Türkiye'de ilk kez bir banka bünyesinde ayrı bir bölüm kurarak Kadın Bankacılığı'nı başlattıklarını söyleyen Gökhan Mendi şu bilgileri paylaştı:

Kadın girişimcilerin ve kadın işletme sahiplerinin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Finansman desteklerimiz kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladık.

International Finance Corporation (IFC) ile 100 milyon Euro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihraç ettik. Bu yatırımla kadınlara ait küçük işletmelere finansman sağlıyoruz.