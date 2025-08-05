HÜLYA GÜLER

Bu yıl mı işler daha karışık, geçen yıl mı, yoksa önceki yıl mı belirsizlikler daha fazlaydı?

Cevap, sektörden sektöre, şirketten şirkete, hatta kişiden kişiye göre değişir. Gayrimenkul yatırımcılarının tavrına bakılırsa en azından emlak piyasasında sanki bu yıl sular biraz daha durulmuş gibi. TÜİK verilerine göre Kasım 2024'te 153 bin düzeyinde gerçekleşen aylık konut satışı, Aralık 2024'te 212 bini geçti. Yükselen bu grafik, 2025'in ilk altı ayında da önceki yıla göre devam etti. Ülkemizde Ocak-Haziran 2024'te 545 bin konut satılırken, 2025'in ilk 6 ayında bu sayı 700 bine yaklaştı. Üstelik satışlar çok büyük oranda nakit gerçekleşti. Yine TÜİK'e göre yılbaşından bu yana yapılan ipotekli konut satışı 103 bin dolayındayken, yaklaşık 589 bin konut satışı nakit (ya da diğer satış) olarak yapıldı. Rakamlar, mevduatın cazibesi, yüksek kredi faizleri, arz kısıtı gibi faktörlere rağmen özellikle nakitte pozisyon almış ve beklemede olan yatırımcının, Aralık 2024'ten bu yana yeniden konuta yöneldiğini açıkça gösteriyor. Ancak konut üreticilerini dinlediğinizde satışların önündeki en büyük engel hala mevduatın cazip getirisi. Bu durumun, yani gayrimenkule yönelimin, Temmuz ayında 3 puanlık faiz indirimine giden MB'nin bu tavrını sürdürmesi halinde yılın kalanında daha da belirginleşmesi muhtemel. Biraz da bu yüzden INBUSINESS Dergisi, her yıl ağustos ayında yayınladığı Emlak Raporu için bu yıl, 'Yine, Yeniden ve Daima Gayrimenkul' başlığını seçti. INBUSINESS'ın bu yıl 5.'sini gerçekleştirdiği Emlak Raporu 2025'e göre emlak, külçe altından sonra geçen yıldan bu yana yatırımcısına en çok kazandıran yatırım oldu. Türkiye'nin 30 büyükşehrinde, 197 ilçe ve 1.252 mahalleyi mercek altına alarak konutta yaşanan ekonomik durumun röntgeninin çekildiği INBUSINESS Emlak Raporu 2025'in bazı çarpıcı sonuçları şöyle:

MB konut fiyat endeksine göre gayrimenkul yatırımlarında son 5 yılda yüzde 1.223 değer artışı yaşandı. Aynı dönemde altının yatırımcısına yüzde 997, BİST 100'ün yüzde 728 ve dövizin yüzde 497 kazandırdığı hesaba katıldığında konut bir kez daha tüm zamanların en dirençli yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de konut yatırımı altın ile birlikte en güvenli limanlar arasında kendine yer bulurken deprem, kentsel dönüşüm gibi etkenler nedeniyle yükselen yeni konut fiyatları, talepleri karşılama konusunda sıkıntılı. Bu noktada nakit yatırım yapacak yatırımcılar için kira gelirleri hala belirleyici bir etken.

Türkiye'de mahalle bazında kira fiyat artış ortalamasına bakıldığında Haziran 2024-Haziran 2025 arası yüzde 42'lik bir artış göze çarpıyor.

Raporda 2021 metrekare fiyatları ile 2025 metrekare fiyatları kıyaslandığında yaşanan artışlar dikkat çekici. Metrekare fiyatlarında en az artış gösteren il Gaziantep'in 9 katlık getirisi dahi göz doldururken birçok etkenin yukarı sürüklediği Antalya'da yüzde 1.481'lik yani yaklaşık 16 katlık bir artış görülüyor.

Metrekare satış fiyatı üzerinden bakıldığında en değerli konum yine İstanbul Beşiktaş'taki Levazım Mahallesi ve Sarıyer'deki Baltalimanı açık ara en önde bulunuyorlar.

Bir diğer çarpıcı veri de geri dönüş süreleri ile ilgili. Raporda yer alan 30 ilde de geri dönüş sürelerinde kısalmalar söz konusu. 2021'deki rapora bakıldığında örneğin Denizli'de yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl iken bu yıl ki raporda bu sürenin yaklaşık 14 yıl azalarak 17 yıla düştüğü görülüyor.