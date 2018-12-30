Yeni yılda diş hekimi fobisi son bulacak

Sedasyon, hastanın sakinleştirilip diş tedavisinin kolayca yapılmasını sağlayan bir yöntemdir. Diş hekimi fobisi olanlar ve zaman sıkıntısı çekenlere, sedasyon ile tek seferde birçok işlem yapılabiliyor

Diş hekimi koltuğuna oturmak; sadece çocuklar değil, aynı zamanda yetişkinler için de adeta kabusa dönüşebiliyor. Korku, bulantı hissi, uzun süre ağzın açık kalması, bütün tedavilerin aynı anda bitmemesi ve uzun sürme endişesi...

Sırf bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için günlerce ağrı çekmeyi, hatta dişlerini kaybetmeyi bile göze alabiliyor hastalar.

Oysa başta Almanya olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa ve Belçika gibi birçok ülkede uygulanan ve 'bilinç kaybolmadan derin uykuya dalmak' olarak tanımlanan sedasyon ile tüm bu sorunlar ortadan kalkıyor ve tek seansta birçok dişe işlem yapmak mümkün olabiliyor. Yaşı ilerlemiş tansiyon hastalarında da lokal anestezik maddenin etkisiyle yükselen değer, tedavi esnasında kolaylıkla kontrol altına alınabiliyor.



HASTA DERİN UYKUYA GEÇER

Sedasyon; anestezi uzmanı tarafından uygulanan bazı ilaçlarla hastanın bilinci açıkken oluşturulan derin uykudur.

Sakinleştirme anlamına da gelen bu işlem için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar buruna yerleştirilen bir maske aracılığıyla verilebildiği gibi damar yoluyla da uygulanabilir.

Diş hekimliğinde sedasyon uygulaması; işlem esnasında midesi çok bulanan kişilerde, tedaviye müsaade edemeyecek kadar iletişim sıkıntısı olan bireylerde, uzun süredir şeker hastalığı, tansiyon problemi olan hastalarda, çok uzun sürebilecek işlemlerde ve bazen de sadece hasta isteğiyle yapılabilir. Bu işlemde hasta bilincini tamamen yitirmez, hekimin kendisine verdiği açma-kapama talimatlarını yerine getirebilir. Sedasyon; hastanın ağrıyı hissetmesini engellemez, hastaya ek olarak anestezi yapılmalıdır.

Sedasyon uygulanan hasta, kaygılarından kurtulur ve işbirliği yapmaya uygun hale gelir. Stres oluşmadığı için şeker ve tansiyon problemi olan hastalarda rahatça işlem yapılabilir. İşlem esnasında bayılma, kusma veya yorgunluk görülmez. İlaç kesildiği anda etkileri azalmaya başlar, hasta dinlendikten sonra sorunsuzca evine gönderilebilir. Hasta, sedasyonun etkisi geçtiğinde yapılan anestezi dahil hiçbir işlemi hatırlamaz. İşlem, bağımlılık yapmaz ve ihtiyaç duyuldukça tekrarlanabilir.



HERKESE UYGULANABİLİR

Sedasyon; belli bir yaşın üstündeki çocuklar dahil isteyen herkese uygulanabilir.

Hasta gayet normal bir şekilde konuşabilir, doktorla diyalog kurabilir. İşlem süresince hastanın nabzı ve tansiyonu takip edilir.

Sedasyonun yetersiz olduğu durumlarda en ideal çözüm, genel anestezidir (narkoz). Sedasyon hemen hemen herkeste sorunsuzca uygulanabilse de bazı özel durumlarda genel anestezi hasta için ideal bir çözüm olacaktır. Genel anestezi (narkoz) çok derin bir uyku halidir. Sedasyonun tersine hastada bilinç tamamen kapalıdır. Hasta söylenenleri duyamaz, hekimin komutlarına cevap veremez. Hastanın güvenliği için hareketsiz kalması gerektiği durumlarda ya da sedasyon uygulanamayacak özel vakalarda rahatlıkla uygulanabilir.



GENEL ANESTEZI İLE TEK SEANSTA TEDAVİ

Doktorla iletişim kuramayan, sedasyon uygulansa da diş tedavisi için verilen komutları yerine getiremeyecek engelleri olan hastalarda; özellikle tek seansta birçok tedavi düşünülüyorsa genel anestezi şarttır. Sedasyonda kullanılan ilaçlara alerji gösteren hastalar için de genel anestezi ilk düşünülecek seçenektir.

Uzun süreli işlem yapılacak çok küçük çocuklarda, travmatik bir diş tedavisi deneyimi olması yerine uyutulup hatırlamayacağı bir işlem yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Genel anestezi; sedasyonun işe yaramayacağı öğürme refleksli hastalarda, yapılan bölgesel anestezinin yeterli olmayacağı durumlarda ya da bu anestezide kullanılan ilaçlara alerjisi olanlarda, zihinsel engelli hastalarda, diş hekimi koltuğuna oturamayacak kadar fiziksel engeli olanlarda da, diş tedavilerinin sorunsuzca yapılmasında faydalı olacaktır.

Özellikle yoğun iş hayatı nedeniyle kendi sağlığına uzun zaman ayıramayan kişilerde, ertelenen tedavilerin sadece bir seansta bitirilebilmesi için genel anestezi çok iyi bir fırsat olacaktır.

Böyle durumlarda hasta uyutularak yapılması gereken tüm dolgular, kanal tedavileri, diş eti tedavileri yapılabilir.

Hatta teknolojinin verdiği imkanlarla hastanın ağzında çekilmesi gereken tüm dişlerin çekilip yerine implantların yerleştirilmesi ve aynı gün geçici dişlerinin yapılarak hastanın günlük hayatına ara vermeden devam edebilmesi mümkündür. Genel anestezi uygulanan hastalarda kemik uygulaması ve implant, sinüs yükseltme işlemleri aynı gün sorunsuzca yapılabilir. Ve tüm bu işlemler esnasında gereksinim duyulmadıkça bölgesel anestezi kullanılmaz.



GENEL ANESTEZİ RİSKLİ MİDİR?

Genel kanının aksine yeni geliştirilen sistemler ve ilaçlar sayesinde oluşabilecek her türlü risk minimuma çekilmiştir.

Tedavi boyunca hastanın tüm hayati işlevleri bir anestezi uzmanınca kontrol altında tutulur. Tedavi bittikten sonra hasta uyandırılır, birkaç saat dinlendikten sonra taburcu edilir, yapılan diş tedavisine bağlı olarak ertesi gün günlük hayatına dönebilir.