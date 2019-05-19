Diş estetiğinde altın oran

Gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetik de önemlidir. Tam bir simetri sağlanabilmesi için de altın orandan faydalanılır. Bu da üst dişlerin yükseklik ve genişliklerinin, yüzün yükseklik ve genişliğinin 1/16’sı olacak şekilde tasarlanmasıdır

Altın oran olarak adlandırılan phi (Q=1.618…) sayısı, doğada var olan kusursuz geometrinin saysıdır. Gülüş tasarımı yapılırken de tam bir simetri sağlamak amacıyla bu oran kullanılır. Bu kurala göre, üst kesici dişlerin yükseklik ve genişlikleri, yüzün yükseklik ve gnişliğinin 1/16'sı olacak şekilde tasarlanır.

YATAY HİZALAMA: Genellikle doğal ve estetik bir gülüşte, göz bebeklerinden geçen hat ve dişlerin ortasından geçen hat paraleldir.

YÜZDE SİMETRİ: Ön kesici dişlerin şekil ve boyutalarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiğinden, bu dişlerde simetri sağlanması önemlidir. Simetri, ideal bir gülüş yaratılırken çekicilik katar.

GÜLÜŞ HATTI: Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri ile alt dudağın eğriliği ne kadar uyumlu olursa, kişi o kadar genç ve çekici bir gülüşe sahip olur.

BOYU GENIŞLIĞINDEN BÜYÜK OLMALIDIR DİŞ ETİ HATTI: Gülümserken görünen diş eti hattı üst dudak çizgisine paralel olduğunda, ifadeye anlam katar.

GÜLÜŞ GENİŞLİĞİ: Estetik bir gülüş için, arkadaki dişlerin de belli oaranda görünmesi gerekir.

EMBRAŞURLAR: Dişlerin uçları arasındaki doğal üçgenimsi boşluklara 'Embraşur' denilmektedir.

Estetik ve ideal bir gülüşte, embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere artmaktadır.

DİŞ ORANI: Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranı da altın orana uymalıdır; dişin görünen boyu, genişliğinden büyük olmalıdır.

DİŞLERDEKİ GÖLGELER: Doğal bir dişin rengi ve şeffaflığı, dişin boyun, kesici kısım ve orta bölgelerinde değişiklik gösterir.



GİNGİVOPLASTİ (DİŞ ETİ MANİKÜRÜ): Gummy-Smile adı verilen, bazı kişilerin gülerken diş etlerinin normalden fazla görünmesi durumuna, gingivoplasti yöntemiyle çözüm sunulmaktadır. Bu tedavi yönteminde gülüş estetiğini bozan diş etindek fazlalık, estetik diş hekimi ile birperodontolgun birlikte çalışmasıyla diş eti seviyesi ve biçimi belirlenerek küçük bir operasyonla düzeltilir. Operasyon lokal anestezi altında yapılır; dişlerde de estetik bir sorun varsa, porselen laminalarla sorun kısa sürede giderilir.

DİŞ ET GREFTİ: Diş eti çekilmesinin fazla olduğu bölgelerde, dişler daha uzunmuş gibi görünürler. Diş eti greftiyle bu bölgelere doku eklenerek daha estetik görünmesi sağlanabilir.

Ayrıca diş çektirmeye bağlı olarak, kimi zaman çene kemiğinde çökme ve bunun sonucunda diş etlerinde asimetrik bir görüntü oluşabilir.

Diş etleri düzgün görünmediğinde, dişlere uygulanacak olan tedaviler kendisini göstermeyecektir; bu durumlarda da diş eti grefti uygulanarak, asimetrik diş etleri hoş bir görünüme kavuşabilirler.

KEMİK GREFTİ: Kemiğin yetersiz olduğu yerlerde, kemik miktarını artırmak amacıyla kullanlır; yeterli kemik yüksekliğini ve genişliğini sağlamak amacıyla suni ya da doğal kemik tozları, gerekli görülen bölgeye yerleştirilir ve kaynaşması beklenir.

Ardından yapılacak operasyona başlanabilir.



KAÇ TÜR GÜLÜŞ İFADESİ VARDIR?

Gülüş ifadeleri 3 ana başlıkta toplanır:

1. ÇEKİCİ GÜLÜŞ (SEXY SMILE): Ön dişlerin yan dişlere göre uzun olduğu, düşük dizayndır. Bu dizayn; genç, dinamik ve çekiçi bir gülümseme kazandırır. Daha çok genç yaştaki bireyler için uygundur.

2. ENTELEKTÜEL GÜLÜŞ (SOPHİSTICATED SMILE): Entelektüel gülümsemede, dişler yatay, düz bir çizgi şeklinde sıralanır. Bu gülüş, yüze olgun ve bilgili bir ifade verir.

3. SPORTİF GÜLÜMSEME (SPORTY SMILE): Orta kesici dişlerin, yan dişlerden çok az miktarda uzun olduğu gülüştür. İfadede hem entelektüel, hem de çekici gülüş havası vardır, içten ve sıcak bir ifade kazandırır.



YETİŞKİNLERDE ORTODONTİK TEDAVİ

ÇOCUKLUK döneminde ihmal edilmiş, tedavisi yapılamamış ya da 20 yaş dişleri gibi nedenlerle dişlerin yer değiştirmemesi sonucu oluşan çapraşıklıklar, hem estetik sorunlara sebep olur, hem de diş temizliği ve ağız hijyeninin sağlanmasını zorlaştırır. Gelişen teknoloji ve tedavi teknikleri sayesinde, erişkinlerde de ortodontik tedavi uygulanabilmektedir. Günümüzde milimetrik boyutta ve diş renginde üretilen braketler sayesinde hastaların ortodonti tedavisine daha sıcak bakmaları sağlanabilmiştir. Ortdonti tedavisinde seramik braketler ve teflen teller kullanılabilmesi, daha estetik bir görünüm sunmaktadır. Tedavinin süresi dişlerdeki çapraşıklık durumuna göre değişmektedir. Bu süre zarfında, dikkat edilmesi gereken bazı naktalar vardır. Sert, kabuklu, cips gibi tellere yapıştığında temizlenmesi güç olan yiyecekleri, asitli içecekleri tüketmekten kaçınmak ve diş fırçalamaya her zamankinden fazla önem vermek gerekmektedir.



GÜLÜŞ TASARIMI

GÜLÜŞ tasarımı yapılırken yüz hatları, yaş, cinsiyet, dişlerin sıralanışı ve rengi, diş etleri, dudaklar; gülüş simetrisi belirleyici özelliklerdir.

Kişinin yüz hatları uygun diş biçimi için bilgi vermektedir.

KADINLARDA: Geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir.

Dişlerde paralellik vardır, dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarıya doğru kavislidir, ortadaki iki diş yandaki dişlerden daha uzundur, komşu köşeleri arasında minik boşluklar vardır.

ERKEKLERDE: Yüz hatları daha keskin ve belirgindir; alın, burun, çene orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir.

Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler, dişlerin hatları daha belirgindir. Gülme hattı daha düzdür.