Covid-19 döneminde implant yapılabilir

Salgın döneminde enfeksiyonun önlenmesi için hem diş hekiminin, hem hastanın, hem diş tedavisinin yapıldığı kliniğin dikkat etmesi gereken kurallar var. İki hasta arasında bir saat zaman bırakılmalı, klinik iyi havalandırılmalı, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. Bunlara dikkat edildikten sonra implant tedaviniz düzenlenebilir

Koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 küresel salgını döneminde robotik implant tedavisini anlattım... Sizler de sorularınızı ilker.erdogan@ sabah.com.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Koronavirüs sonrasında önemli olan muayenehanedeki veya klinikteki personelin, çalışanların herhangi bir sağlık sorunu olmamasıdır. Kendi aralarında otururken, sohbet ederken de hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Lavabolar, muayene odaları, hasta koltuklarının özel dezenfeksiyon malzemeleri ile dezenfekte edilmesi şart. En önemli olan şeyse; hasta kalktıktan sonra tükürdüğü yerleri ters basınç sistemiyle dezenfekte eden koltukların kullanılmasıdır. Bunlar çok önemli. Çünkü hasta tekrar tükürmeye gittiği zaman oradan buhar yoluyla yeniden virüs bulaşabilir.



BİR SAAT HASTA ALINMAMALI

En çok dikkat edilen şey, hasta ağzında kullanılan diş kesme aletlerinin ve uçlarına takılan diş kesici elmasların tek kullanımlık olması ve aletlerin sterilize edilebilmesi. Sterilizasyon kurallarına çok dikkat edilmesi, aletlerin poşetli olması gerekiyor. Hasta kalktıktan sonra o bölgeye en az bir saat başka hasta almamak önemli. Diğer hasta kalkınca koltuk kılıfının değiştirilmesi, oraya hemen yeni hasta oturması için değildir. Sağlık Bakanlığı ve Atom Enerji Kurumu kuralları gereği röntgen odaları küçüktür ve havalandırması yoktur, sadece alttan radyasyonu dışarıya verecek kadar çok küçük bir havalandırması vardır. Bu yüzden röntgen odalarında hava temizleyicilerin ve dezenfektanların kullanılması gerekiyor. Yeni hasta da röntgen odasına hemen alınmamalıdır.



TEK KULLANIMLIK SU

Personelin, hastadan hastaya değiştirilecek şekilde tek kullanımlık önlükler giymesi büyük önem taşıyor. Bu durumun aynı şekilde hastaya da uygulanması gerekiyor. Bu dönemde hastalara yapılacak ikramlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer cam bardak ile ikram yapılacaksa, bardaklar bazı ilaçlı sularda bekletilip mutlaka bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Tek kullanımlık sular, içecekler daha iyi ama mesela Türk kahvesi gibi bir ikram yapacaksanız, önce elde yıkanmış, bir müddet ilaçlı suda bekletilip sonra kesinlikle bulaşık makinesinde 60 derecede yıkanmış fincan ve tabakların kullanılmasını öneriyoruz.



TUVALETLER HAVALANDIRILMALI

Bir başka dikkat edilmesi gereken konu da şu: Hastalar, kesinlikle gittikleri kliniklerde yemek, ikram yapan kişinin hastaya bakmadığından veya hastaya asistanlık eden yardımcının tuvalet temizleyen kişi olmadığından emin olmalıdır. Özellikle tuvaletlerin her hastadan sonra kullanılmamış dahi olsa kesinlikle havalandırılıp temizlenmesini öneriyoruz. Hastaların dokundukları, oturdukları yerler çok önemli.



LABORATUVARDAN GELEN HER ŞEY STERİL EDİLMELİ

EN büyük problemlerden birisi de hastaların görmediği, dikkat etmediği laboratuvardan gelen işlerdir. Bu işler, kuryesinden paketleme elemanına kadar birçok el değiştiriyor. İş bir hafta önceden bitmiş ama size yeni gönderiliyor olabilir. Bu dişlerin ya da protezlerin temizliğinden emin olunması gerekiyor. Laboratuvardan gelen protezlerin mutlaka hekim tarafından malzemenin cinsine göre ya kimyasallarla ya da cihazlarda sterilize edilip hastanın kullanımına öyle sunulması gerekiyor. Bulaşma yöntemini herkes biliyor. Taşıyıcı kuryenin herhangi bir virüs taşıması ve malzemeye dokunması, o malzemeye klinikteki asistanın dokunması, doktorun dokunması ve hastanın ağzına uygulanması bir bulaşma zinciri oluşturur. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor.



3 AŞAMALI YÖNTEM

Cerrahi yönlendirme sistemi, üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, çenenin üç boyutlu tomografisi çekilir. Çekilen tomografi sayesinde elde edilen detaylı çene-kemik bilgileri üç boyutlu olarak görüntülenir. Bu bilgiler, cerrahi yönlendirme sistemine aktarılır. Ardından hastanın ağzına, içinde gözler bulunan sensörler yerleştirilir. Bu sözel alıcılar sayesinde doktorun yaptığı tüm milimetrik hareketler monitöre yansır. Doktor, monitörde tedavi edeceği alanı görerek bu alandaki çene bilgilerini, sinirlerin derinliğini ve kemik kalitesini rahatlıkla görebilir. Sensörler doktoru saniyelik zaman dilimlerinde uyararak implant yuvasının en doğru yere açılmasını sağlar. İmplant yuvasının uygun şekilde hazırlanması ve ameliyat komplikasyonlarının azalması, implantın kemiğe kaynamasını hızlandırır. Navigasyonlu implant, dokuların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Kemik dokuyu görmek için diş etinin açılmasına gerek kalmadığından daha az ağrı ve ödem meydana gelir, doku iyileşmesi daha hızlıdır. Bu yöntemle yapılan tedaviyle enfeksiyon riski minimuma iner.



NAVİGASYONLU TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI

BU teknoloji sayesinde implant uygulamaları esnasında çıkacak sorunlar önceden belirlenir ve ameliyat esnasında sürpriz yaşanmaz. Doğru açı ve konumda implant yerleştilmesini sağlar. Modern teknoloji desteği alt çene bölgesinde 3 boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen implant uygulaması için sınırlıdır. Bu kesin olmayan ve uygun yerde olmayan detaysız delmeye sebep olur. Bu durum da yavaş ve yetersiz iyileşmeye yol açar. Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği, kanama ve dikiş olmadığı için çok hızlı iyileşme sağlanır. Hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması panoramik röntgene göre büyük avantaj sağlar.



DİŞ ETİNİN KESİLMEMESİ ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

ROBOTİK implant uygulaması yani navigasyonlu implant güvenilir bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilebilir, böylece uygun tedavi güvenilir şekilde yapılabilir. Güvenli ve hızlı bir şekilde implant tedavisi imkanı sunan sistem, doktor hatalarının yanı sıra kanamaların ve yanlış implant uygulaması sonucu oluşan rahatsızlıkların önüne geçmektedir.