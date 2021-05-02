İmplant yaptırmaya uygun bir aday mısınız?

İmplantlar, görünüm ve fonksiyonel olarak doğal dişlerin yerini tutar. Ancak implant tedavisi için bazı önemli unsurlar bulunur. Yeterli kemik miktarı ve yoğunluğu, sağlıklı diş etleri implantın başarısını etkiler

İmplant tedavisi için gerekli olan bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi, yeterli kemik miktarı ve yoğunluğudur. Çünkü implantlar, belli bir yükseklik ve genişliğe sahiptir. Kemiğin niteliği de başarılı bir implant tedavisi için önemli bir koşuldur. Bir diğer önemli husus ise diş etlerinin sağlıklı olmasıdır. Nasıl ki doğal dişleriniz ağız sağlığından etkileniyorsa, bu durum implantlar için de geçerlidir. Yeterli ve nitelikli kemik miktarı ve sağlıklı diş etleri implantın başarısını etkiler.



KEMİK ERİMESİ ENGELLENİR

Dişler, çene kemiğini besleyen organlardır. Dişin eksilmesi halinde çene kemiği desteğini yitirir ve çiğneme esnasında dişlerin çene kemiğine yaptığı basınç ortadan kalkar. Bu da eksik dişin olduğu bölgede kemik erimesine sebep olur. Klasik tip protezler, diş kökünün yerini tutmadığından kemik erimesi bu durumda da devam eder. İmplantlar, diş kökleri gibi çene kemiğini destekler ve diş üzerinde oluşan basıncı çene kemiğine iletirler. İmplantlar, diş kökünü taklit eden yapılar olduğundan kemik ve çevre dokular, doğal diş kökünü kavradığı gibi implantı sarar. Bu sayede kemik erimeleri engellenir.



PROTEZLERLE TAT ALAMIYORSANIZ…

Siz de aşağıdaki problemlerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız implant sayesinde tüm bu sorunlardan kurtulabilirsiniz...

■ Damağınızı kaplayan protezlerle tat almakta zorlanıyorsanız.

■ Protezlerinizi yıkarken sık sık elinizden düşüp kırılıyorsa.

■ Kullandığınız hareketli protezler konuşmanızı bozuyorsa.

■ Yemek yerken protezlerin altına gıda artığı kaçıyor ve kötü koku oluşuyorsa.

■ Her istediğinizi dişlerinizden dolayı yiyemiyorsanız.

■ Kullandığınız köprü ayakları ağrı yapıyorsa.

■ Hareketli protezleriniz her gün ağzınızın başka bir yerinde buruk yapıyorsa.

■ Alt-üst protezlerinizi yapıştırıcı olmadan kullanamıyorsanız.

■ Ön tek diş eksikliğinde köprü yaptırdığınızda doğal görünümün bozulacağını düşünüyorsanız.

■ Bir ya da birden fazla dişiniz eksikse.

■ Eğer hiç dişiniz yoksa.

■ Çenenizin arka tarafında diş eksikliği varsa.

■ Diş eksikliği sonucu kemik erimesinden korunmak istiyorsanız.

■ Diş eksikliğiniz giderilirken sağlam dişlerinize dokunulmasın diyorsanız.







DİYABET HASTALARINA NAVİGASYONLU İMPLANT

Diyabet, çok eski zamanlardan beri insanlığı etkileyen önemli bir hastalıktır. Diyabet hastalığının seyrinde rolü olduğu bilinen diş enfeksiyonları, hastalığın klinik seyrini değiştirebilir. Ağız içi sağlığı diyabetin seyrini, diyabetin metabolik kontrolü de ağız içi sağlığını etkiler.

Bir diş hekimi, diyabet teşhisinde ve metabolik kontrolünde önemli role sahiptir. Bu hastalık hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. Esas önemli olan, diş ile alakalı tüm tedavilerde izlenecek yolu bilmeli ve acil bir durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusunda tam donanımlı olmalıdır. Hastaların yapması gereken en önemli şey ise; bu hastalıkla beraber ağız içi sağlığının önemini bilmek ve tedavi öncesi özellikle cerrahi işlem gerektiren diş çekimi, implant uygulaması, kist temizliği, diş taşı tedavisi, diş eti tedavisi, gömük 20 yaş operasyonları gibi tedaviler öncesi diyabet doktorları ile diş hekimlerini görüştürüp konsültasyon dediğimiz bilgi alışverişinin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bunlar dikkate alınmadığında kanama ve yara iyileşmesi ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.



KAYMA OLURSA UYARIR

Navigasyonlu implant; diyabet hastalarında travmayı ve kanamayı minimumda tutan implant yöntemidir. Tıp alanında Navigasyon Sistemi olarak adlandırılan Cerrahi Yönlendirme Sistemi; diş tedavisindeki tüm diş, ağız ve çene bilgilerini doktora iletmekte, implantın yapılacağı en uygun yeri tespit ederek doktora yol göstermektedir. Sistem, tedavi sırasında tespit ettiği yerden kayma olursa doktoru uyararak hata yapma payını sıfıra indirmektedir. Sistemin genel işleyişi; hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması ve bu planın müdahale sırasında hastaya uygulanması üzerine kuruludur. Üç boyutlu planlama ve dijital tomografi; panoramik röntgene göre büyük avantaj sağlamaktadır.



DAHA AZ AĞRI VE ÖDEM

Sistem sayesinde, doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilebilmekte, uygun tedaviye güvenilir bir şekilde ulaşılabilmektedir. Güvenli ve hızlı bir şekilde implant tedavisi imkanı sunan sistem, doktor hatalarının yanı sıra kanamaların ve yanlış implant uygulaması sonucu oluşan rahatsızlıkların önüne geçmektedir. Kemik dokuyu görmek için diş etinin açılmasına gerek kalmadığından daha az ağrı ve ödem meydana gelir, doku iyileşmesi daha hızlıdır. Bu yöntemle yapılan tedavide enfeksiyon riski minimuma iner.



NAVİGASYONLU İMPLANT TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI

■ Bu teknoloji sayesinde implant uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek sorunlar önceden belirlenir, analiz edilir ve ameliyat sırasında sürpriz yaşanmaz.

■ Doğru açı ve konumda implant yerleştirilmesini sağlar. Modern teknoloji desteği alt çene bölgesinde 3 boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen implant uygulaması için sınırlıdır. Bu, uygun yerde olmayan detaysız delmeye yol açar ve bu durum yavaş ve yetersiz iyileşmeye sebep olur.

■ Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği ve dikiş olmadığı için hızlı iyileşir.

■ Hastadan alınan çok detaylı tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması, panoramik röntgene göre büyük avantaj sağlar.

■ İmplant tedavisinde karşılaşılan başarısız sonuçlar ve sinir zedelenmelerini ortadan kaldırır.