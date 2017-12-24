ŞELALE KADAK

Dünyada 2 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook, Avrupa'da 30 yaş altı en yüksek nüfusa sahip Türkiye'de aylık 44 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bu kişilerin 41 milyondan fazlası Facebook'a mobilden bağlanıyor.

Derya Matraş ile haftaiçi tanıştım. İki yıl önce Facebook tarafından Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmıştı.

Matraş, Türkiye'yi Londra'daki ofisinden yönetiyor ama sık sık Türkiye'ye gelerek başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere birçok Facebook kullanıcısıyla bir araya geliyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Türkiye'ye Facebook'un verdiği önemi anlatırken Matraş, "Türkiye'deki işletmelerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'ye elimizden gelen en yüksek katkıyı sağlamak" diyor.

Öğreniyorum ki Türkiye'de Facebook'taki insanların yüzde 80'den fazlası ülkedeki en az bir işletme sayfasına bağlı. Ayrıca Türkiye Facebook'taki bir işletme sayfasına en çok mesaj gönderilen ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Facebook, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'da başarılı kadın girişimcileri öne çıkarmak, rol modellerin duyulmasında öncü olmak için başlattığı SheMeansBusiness projesini birkaç ay önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte Türkiye'de de hayata geçirmişti.

Derya Matraş, girişimci kadınlara doğrudan ulaşarak onları eğitmeye başlayacaklarını, şu anda eğitmenlerin eğitildiğini söylüyor ve "2018 yılında sahaya ineceğiz. İlk aşamada TOBB ile birlikte bölgelere ve potansiyellere göre 10 şehir belirledik: Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon.

Bir yıl içerisinde 5 bin kadın girişimciyi eğitmeyi amaçlıyoruz" diyor.

Öğreniyorum ki Facebook'un bu projesine katılan her kadın temelde bir günlük eğitim alacak. Pazarlama unsurları ve hedef kitlelere ulaşma yöntemleri ile Facebook ve Instagram platformlarını iş gelişimi için kullanmanın doğru yollarını öğrenecek. Facebook bu arada yeni başarı hikâyelerinin çıkmasına da önayak olmak istiyor. Daha önce Türkiye'de Facebook'tan büyük ölçüde faydalanarak büyüyen başarılı kadın girişimci hikâyeleri arasında Çöp(m)adam, Makarna Lütfen ve Lica Concept bulunuyor.

Bu arada Facebook sayfalarını dünya genelinde 70 milyon küçük işletme aktif olarak kullanıyor. Derya Matraş, Türkiye'deki KOBİ'ler için Facebook'un sunduğu en önemli fırsatın küresel müşterilere ulaşma kolaylığı olduğunu söylüyor. Öğreniyorum ki dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye'deki bir işletme sayfasına bağlı olan insanların sayısı 127 milyona ulaşmış bile.

Türkiye'de çift haneli büyüyen Facebook'un küresel gelirlerinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 47 oranında artarak 10.3 milyar dolara ulaştığını da hatırlatayım.